Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.09.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 16. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|AELUMA INC. DL-,0001
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Barratt Developments
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Bolloré
|Bericht 2. Quartal 2026
|Dollarama
|Bericht 2. Quartal 2027
|Grenergy Renovables
|Bericht 2. Quartal 2026
|Larvotto Resources
|Bericht 2. Quartal 2026
|Lennar A
|Bericht 3. Quartal 2026
|LNA Sante
|Bericht 2. Quartal 2026
|Marinomed Biotech
|Bericht 2. Quartal 2026
|MFE MediaForEurope A
|Bericht 2. Quartal 2026
|MPH Health Care
|Bericht 2. Quartal 2026
|Pan African Resources
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|Supermarket Income REIT
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|VT5 Acquisition Company
|Bericht 2. Quartal 2027
|VT5 Acquisition Company
|Bericht 2. Quartal 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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