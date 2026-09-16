Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.09.2026

onvista · Uhr

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 16. September 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
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Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AELUMA INC. DL-,0001Bericht Geschäftsjahr 2026
Barratt DevelopmentsBericht Geschäftsjahr 2026
BolloréBericht 2. Quartal 2026
DollaramaBericht 2. Quartal 2027
Grenergy RenovablesBericht 2. Quartal 2026
Larvotto ResourcesBericht 2. Quartal 2026
Lennar ABericht 3. Quartal 2026
LNA SanteBericht 2. Quartal 2026
Marinomed BiotechBericht 2. Quartal 2026
MFE MediaForEurope ABericht 2. Quartal 2026
MPH Health CareBericht 2. Quartal 2026
Pan African ResourcesBericht Geschäftsjahr 2026
Supermarket Income REITBericht Geschäftsjahr 2026
VT5 Acquisition CompanyBericht 2. Quartal 2027
VT5 Acquisition CompanyBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

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MPH Health Care
Lennar A
Pan African Resources
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Dollarama
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Bolloré
Supermarket Income REIT
AELUMA INC. DL-,0001
Marinomed Biotech
Grenergy Renovables
Barratt Developments
LNA Sante

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