Frasers-Chef übernimmt Leitung von Hugo-Boss-Aufsichtsrat

Düsseldorf, ⁠16. Sep (Reuters) - Der britische Großaktionär Frasers zementiert seinen Einfluss beim Modekonzern Hugo Boss. Frasers-Chef Michael Murray wurde zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt, ‌wie Hugo Boss am Mittwoch mitteilte. Er folge auf Stephan Sturm, der nach erheblichem ⁠Druck des ⁠Investors seinen Rücktritt angekündigt hatte. Zudem soll mit Robert Palmer ein weiterer Frasers-Vertreter in das Kontrollgremium einziehen.

Der Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrats folgt auf die jüngsten Veränderungen ‌in der Aktionärsstruktur. Der von ‌Milliardär Mike Ashley kontrollierte Frasers-Konzern hatte seine Beteiligung an dem deutschen Herren- und Damenausstatter zuletzt ⁠über ein Übernahmeangebot auf 48 Prozent ausgebaut und ‌strebt die Mehrheit ⁠an. "Hugo Boss ist hervorragend positioniert", wurde der neue Aufsichtsratschef Murray in der Mitteilung zitiert. Er freue sich darauf, "das volle Potenzial ‌von Hugo Boss ⁠zu erschließen"

Boss-Vorstandschef Daniel Grieder begrüßte ⁠die Wahl. Murray habe die strategische Ausrichtung des Konzerns stets unterstützt. "Gemeinsam mit Michael Murray und dem Aufsichtsrat werden wir eng zusammenarbeiten, um unsere strategischen und finanziellen Ambitionen zu realisieren", sagte Grieder.

(Bericht von Anneli Palmen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)