Frei: Unionsfraktion steht hinter Merz

Berlin, 16. ⁠Sep (Reuters) - Unionsfraktionschef Thorsten Frei hat Kanzler Friedrich Merz die Unterstützung der Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU versichert. "Ja, das ist so", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch den Sendern RTL und ntv auf die Frage, ob die Fraktion noch hinter dem CDU-Chef ‌stehe. "Wir sind uns völlig im Klaren darüber, dass wir gemeinsam diese Herausforderungen in der Koalition und gemeinsam mit der SPD lösen müssen. Das wird ⁠am Ende ⁠darüber entscheiden, ob wir erfolgreich sind oder nicht", fügte Frei hinzu. Er sei sich auch sicher, dass es am Sonntag eine Unterstützung im CDU-Präsidium für Merz geben werde.

Hintergrund ist die parteiinterne Kritik am Kanzler. Medien spekulieren seit Tagen über eine mögliche Ablösung und mögliche Nachfolger. Dagegen hieß es in der ‌CDU-Spitze, man rechne am Sonntag in der anberaumten ‌Präsidiumssitzung mit Unterstützung für Merz - auch für den Fall, dass die CDU bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern sollte. CSU-Chef Markus Söder hatte sich ⁠am Dienstag ebenfalls klar dafür ausgesprochen, dass Merz weiterregieren sollte. Die Union solle ‌sich auf Sachthemen konzentrieren, statt über Personen ⁠zu spekulieren, so Söder.

Merz hatte am Dienstagabend seine Reise zur Vollversammlung der Vereinten Nationen in der kommenden Woche abgesagt, weil er sich um die Stabilisierung seiner Machtposition und Absprachen mit der SPD nach den ‌Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin kümmern ⁠will. Kommenden Dienstag will er sich ⁠zudem einer offenen Debatte in der Unionsbundestagsfraktion stellen, in der einige seiner härtesten Kritiker sitzen. Auch Frei erklärte die Absage der UN-Reise nach New York damit, dass der Kanzler in Berlin vor Ort sein wolle. Die Koalition habe im Sommer gemeinsam vereinbart, im Bereich der Gesundheits-, der Renten- und der Pflegepolitik Reformen umzusetzen. Dazu gebe es die Haushaltsverhandlungen. "Das sind alles Themen, die müssen wir jetzt bearbeiten und da dürfen wir keine Zeit verlieren", ⁠mahnte Frei.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)