Ifo: Zuversicht im deutschen Wohnungsbau nimmt zu - "Licht am Ende des Tunnels"

Berlin, 16. ⁠Sep (Reuters) - Die Stimmung im lange schwächelnden Wohnungsbau hat sich dem Ifo-Institut zufolge im August deutlich verbessert. "Die Unternehmen sehen zunehmend Licht am Ende des Tunnels", sagte Klaus ‌Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen, am Mittwoch zu Berechnungen des Münchner Wirtschaftsforschungsinstituts. Demnach stieg das Barometer für ⁠das Geschäftsklima ⁠von -29,0 auf -22,7 Punkte. Ausschlaggebend waren verbesserte Erwartungen der Unternehmen: Dieser Indikator kletterte von -35,6 auf -23,3 Punkte. "Die steigenden Baugenehmigungen nähren die Hoffnung, dass sich die Auftragslage in den kommenden Monaten belebt", erklärte Wohlrabe. Die ‌Beurteilung der aktuellen Geschäftslage blieb dagegen ‌unverändert, ist aber noch von einer gewissen Unzufriedenheit gekennzeichnet.

In den Auftragsbüchern ist von einer Belebung bislang allerdings noch ⁠wenig zu sehen, erklärte das Ifo. Der Anteil der ‌Unternehmen mit Auftragsmangel blieb ⁠mit 41,3 Prozent nahezu unverändert. Auch werden nach wie vor viele Vorhaben storniert: 13,4 Prozent der Firmen berichteten von abgesagten Projekten. An Material ‌kommen die befragten Unternehmen ⁠hingegen leichter. Nur noch ⁠2,9 Prozent berichteten im August von Engpässen bei wichtigen Vorprodukten, nach 8,5 Prozent im Juli. "Die bessere Stimmung ist bislang vor allem ein Vorschuss auf die Zukunft", sagt Wohlrabe. "Für eine nachhaltige Erholung müssen aus den genehmigten Projekten nun auch konkrete Aufträge werden."

(Bericht von Klaus Lauer; redigiert von Christian Götz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)