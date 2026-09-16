IG Metall sieht Erholung und attackiert Arbeitgeber

«Lage nicht schlechtreden»

Frankfurt/Main (dpa) - Die Lage in der deutschen Industrie hellt sich nach Ansicht der IG Metall auf. 63 Prozent der Betriebsräte registrierten in den Branchen der Gewerkschaft eine gute oder sehr gute Kapazitätsauslastung, zeigt eine Befragung der IG Metall. Das seien sechs Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. 58 Prozent berichten von guten bis sehr guten Aussichten in den kommenden Monaten, so die Betriebsräte-Umfrage der IG Metall, an der 2.457 Betriebe im Juli und August teilnahmen.

Demnach bauten erstmals seit 2023 Betriebe mit Leihbeschäftigten dieses Personal wieder mehr auf (28 Prozent) als ab (22 Prozent). Zudem seien in mehr Betrieben die Arbeitszeitkonten von einem «übermäßigen Aufbau» von Arbeitszeit gekennzeichnet als von einem "übermäßigen Abbau" - ebenfalls erstmals seit 2023.

«Trotz eines global schwierigeren Umfelds haben wir gute Gründe für vorsichtigen Optimismus - erst recht, wenn endlich mehr Geld in Investitionen und Kaufkraft fließt», sagte Christiane Benner, Erste Vorsitzende der IG Metall. «Die Wirtschaftsdaten sind positiver als es das rückwärtsgewandte Gejammer vieler Arbeitgeber Glauben macht. Wir lassen es nicht zu, wenn der Standort und die Beschäftigten schlechtgeredet werden.»

«Betriebe nutzen Situation für Stellenabbau aus»

Die IG Metall befragt halbjährlich Betriebe ihrer Branchen, darunter die Metall- und Elektroindustrie, Stahl, Handwerk und Textil. Die Betriebe aus der Umfrage stehen für 1,3 Millionen Beschäftigte. Gut sind demnach die Aussichten im sonstigen Fahrzeugbau (Schiffe, Schiene, Flugzeuge) und in der Elektrotechnik, während die Lage in der Autobranche durchwachsen sei.

Auffallend sei, dass allgemein jede sechste Firma mit guten oder sehr guten Betriebsaussichten Stammbelegschaft abbaue. Vor drei Jahren seien es fünf Prozent gewesen. «Jetzt nutzen 15 Prozent der Betriebe entgegen der wirtschaftlichen Notwendigkeit die Situation für Stellenabbau aus», kritisiert die IG Metall.

In der Metall- und Elektroindustrie stehen Tarifverhandlungen für rund 3,7 Millionen Beschäftigte an. Die IG Metall will ihre Forderung am 23. September beschließen. Verhandlungen mit den Arbeitgebern sind ab 7. Oktober geplant.