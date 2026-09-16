Infineon verkauft Teil des Speichergeschäfts nach Taiwan

Frankfurt/München, ⁠16. Sep (Reuters) - Der bayerische Halbleiterkonzern Infineon trennt sich von Teilen seines Geschäfts mit Speicherbausteinen. Der Bereich für die Produktion von NOR-Flash- ‌und F-RAM-Speichern gehe für 1,12 Milliarden Dollar an den taiwanischen Speicherchip-Spezialisten Winbond, teilte Infineon ⁠am ⁠Mittwoch in Neubiberg bei München mit.

"Diese Transaktion bietet allen Beteiligten großen strategischen Mehrwert", sagte Peter Schiefer, Leiter der Autozuliefer-Sparte von Infineon. Infineon könne sich künftig stärker ‌auf seine Wachstumstreiber konzentrieren. "Gleichzeitig ‌kann unser NOR-Flash- und F-RAM-Geschäft das volle Potenzial entfalten." Die Aktivitäten im Bereich weiterer Spezialspeicher, ⁠unter anderem für die Raumfahrt, werde Infineon ‌weiterführen.

NOR-Bausteine speichern unter ⁠anderem sogenannte Firmware. Dabei handelt es sich um Programme zur Steuerung elektronischer Geräte. NOR-Speicher behalten ihre Informationen auch dann, ‌wenn kein ⁠Strom fließt. Letzteres gilt auch ⁠für F-RAM. Diese Bausteine lassen sich darüber hinaus ähnlich wie der Arbeitsspeicher eines Computers mit Nutzerdaten füllen, die jederzeit abgerufen oder überschrieben werden können.

(Bericht von Hakan Ersen und Alexander Hübner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)