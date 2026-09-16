Insider: Reiche plant Anreiz für höhere Gasspeicher-Befüllung

- von Holger ⁠Hansen

Berlin, 16. Sep (Reuters) - Angesichts historisch niedriger Gasspeicherstände in Deutschland will Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche den finanziellen Anreiz für Händler erhöhen, zusätzlich Gas für den Winter verfügbar zu halten. Die CDU-Politikerin plant aber keinen neuen staatlichen Gaseinkauf wie 2022, sondern will ein bereits vorhandenes Instrument - sogenannte Long-Term-Options (LTO) - in größerem Umfang einsetzen, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch von einem Regierungsinsider erfuhr. Dies werde vom Marktgebietsverantwortlichen Trading Hub ‌Europe (THE) nun geprüft. Eine Ministeriumssprecherin verwies darauf, dass die Wintervorsorge Aufgabe des Marktes sei. Zugleich will der bundeseigene Energiehändler Sefe nach Angaben des Ministeriums die Befüllung der Gasspeicher vorantreiben.

Sefe sowie der ebenfalls bundeseigene Energiehändler Uniper betonten am Mittwoch aber ⁠ihre Eigenständigkeit. Sämtliche Optimierungsentscheidungen ⁠treffe man ausschließlich nach wirtschaftlichen Kriterien, sagte eine Uniper-Sprecherin. Ähnlich hatte sich zuvor Sefe geäußert und ebenfalls eine rein kommerzielle Geschäftsentscheidung betont. "Dass Sefe ihre Aktivitäten zur Befüllung der Speicher verstärken will, begrüßen wir ausdrücklich", sagte eine Ministeriumssprecherin.

Uniper betonte, über den Einsatz seiner Speicher und den Gashandel selbst zu entscheiden. Die vom Unternehmen betriebenen Speicher seien zu 98 Prozent gebucht und wiesen einen Füllstand von über 75 Prozent auf, sagte eine Sprecherin. Als Händler habe Uniper bereits mehr eingespeichert als andere Marktteilnehmer. Aufgabe ‌sei es, die vertraglichen Verpflichtungen gegenüber Kunden wie Stadtwerken jederzeit zu erfüllen.

INSIDER: ‌REICHE WILL HÖHERE GASMENGEN AUSSCHREIBEN

Der Gasspeicher-Verband INES hatte vorige Woche vor Engpässen im Fall eines sehr kalten Winters gewarnt. Die Speicher seien Anfang September nur zu rund 53 Prozent gefüllt gewesen. Dies sei der niedrigste Stand zu diesem Zeitpunkt seit Beginn der Aufzeichnungen vor 15 Jahren. ⁠Bei extrem kalten Temperaturen könne es im Januar zu Unterdeckungen kommen.

Reiche hatte in der vergangenen Woche dennoch die Energieversorgung als ‌gesichert bezeichnet. Die Regierung sei aber auf alle Eventualitäten vorbereitet. "Wir haben ⁠Vorkehrungen getroffen für jedes Szenario", sagte Reiche. "Wir haben die entsprechenden Instrumente vorbereitet."

Die Ministerin will dem Regierungsinsider zufolge auf eine "marktgetriebene Maßnahme" zurückgreifen, die auch der Gasspeicherverband INES in einem Aktionsplan als "begrenzten Beitrag" für eine stärkere Einspeicherung genannt hatte. Reiche will demnach eine für den Herbst geplante Ausschreibung sogenannter Long-Term-Options (LTO) um eine noch festzulegende Gasmenge aufstocken. Darüber ‌hatte "Politico" zuerst berichtet. Das Ministerium wolle dies bis zum 21. September ⁠klären.

Zuständig dafür wäre der Erdgas-Marktgebietsverantwortliche THE, der damit Gaslieferungen ⁠bei Händlern für einen späteren Bedarf absichern kann. Die Händler erhalten eine Vergütung, dass sie die vereinbarten Mengen verfügbar halten. Wird die Option gezogen, müssen sie das Gas liefern. Über eine entsprechende Ausgestaltung kann dies einen finanziellen Anreiz schaffen, zusätzliches Gas zu speichern. THE ist eine von den Gas-Fernleitungsnetzbetreibern getragene Gesellschaft, die den Gasmarkt technisch ausbalanciert und dafür bei Bedarf Gas oder Lieferoptionen beschafft.

Derzeit sind die Gasspeicher laut dem Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, zu 56 Prozent gefüllt. Dies sei bereits mehr, als man im gesamten letzten Winter entnommen habe, sagte Müller dem TV-Sender Phoenix laut Mitteilung. Auch wenn die Preise hoch seien, Händler müssten den September und Oktober demnach nutzen, "um noch ein gewisses Maß mehr einzuspeichern und vorzusorgen". ⁠Die Speicher seien jedoch nicht allein wichtig für die Gasversorgung. Müller verwies auf Pipelinegas etwa aus Norwegen und vier Flüssiggasterminals.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)