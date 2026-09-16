IRW-News: ACCESS Newswire: GA-ASI Mojave absolviert als erstes UAS Kurzstart- und -landeoperationen unter Gefechtsbedingungen

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: GA-ASI Mojave absolviert als erstes UAS Kurzstart- und -landeoperationen unter Gefechtsbedingungen

Flugzeug mit kurzer Start- und Landestrecke bestätigt Einsatzfähigkeit unter schwierigen Bedingungen

SAN DIEGO, Kalifornien / ACCESS Newswire / 16. September 2026 / General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) und Hanwha Aerospace haben erstmals überhaupt Flugoperationen eines unbemannten Fluggeräts für mittlere Flughöhen und lange Einsatzdauer von einem simulierten Schlachtfeld aus erfolgreich abgeschlossen. Die Partner haben nachgewiesen, dass das Kurzstart- und Landungsflugzeug Mojave (Mojave STOL) unter simulierten Kampfbedingungen auf einem Schießplatz für Panzer und Artillerie landen und anschließend wieder starten konnte, um die Mission fortzusetzen.

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Diese Demonstration hat die Fähigkeit des Mojave unter Beweis gestellt, taktische Missionen durchzuführen, die den tatsächlichen Anforderungen und Herausforderungen auf dem Schlachtfeld entsprechen, sagte Linden Blue, CEO von GA-ASI. Ganz gleich, ob der Nutzer Einsätze unter umkämpften und rauen Bedingungen auf dem Schlachtfeld, ISR, Waffeneinsatz, den Einsatz von Air-Launched Effects, Truppenversorgungen, Maßnahmen gegen UAS oder Missionen benötigt, die kurze und unbefestigte Startstrecken erfordern - unser Fluggerät ist der Aufgabe gewachsen.

Diese Demonstration markiert einen wichtigen Meilenstein bei der Erzielung greifbarer Ergebnisse durch die Partnerschaft zwischen Hanwha und GA-ASI, sagte Buhwan Lee, designierter CEO von Hanwha Aerospace. In Zukunft werden wir eng mit der südkoreanischen Verteidigungsindustrie zusammenarbeiten, um unbemannte Systeme zu entwickeln, die für zukünftige Einsatzumgebungen ausgelegt sind, und unsere Präsenz auf den globalen Märkten ausbauen.

Die Defense Drone Technology Exhibition fand auf dem Land nördlich von Seoul statt und stellte die Fähigkeit der Mojave in den Vordergrund, unter schwierigen Bedingungen mit einer kurzen Startbahn zu operieren. Ausgestattet mit zwei Waffenaufhängungen und inerten Nutzlasten führte die Mojave ein Einsatzkonzept durch, das veranschaulichen sollte, wie die STOL-Fähigkeit die operative Flexibilität, Überlebensfähigkeit und Reaktionsfähigkeit für zukünftige Verteidigungsanwendungen der Republik Korea verbessert. Die Vorführung fand auf der Start- und Landebahn des 513.Luftfahrtbataillons der südkoreanischen Armee und auf dem Seungjin-Übungsgelände in Pocheon-si statt.

Unter der Kontrolle von Piloten, die von Bodenkontrollstationen aus operierten, startete die Mojave von einer konventionellen Startbahn des 513 Luftfahrtbataillons der südkoreanischen Armee, flog zum Seungjin-Übungsgelände, wo sie sich den Luftoperationen anschloss, und landete anschließend auf einem unebenen Manövrierweg, der hauptsächlich von Panzern und Artilleriefahrzeugen der südkoreanischen Armee genutzt wird. Das Flugzeug hob dann erneut ab, setzte den Einsatz fort und kehrte zum 513.Luftfahrtbataillon der südkoreanischen Armee zurück. In einer tatsächlichen Kampfsituation hätten Soldaten die Mojave während ihrer Zeit am Boden auf dem Übungsgelände betanken und neu bewaffnen können. Kein anderes Flugzeug mit der Ausdauer, Reichweite oder Nutzlast der Mojave verfügt über diese Fähigkeit.

Im Jahr 2025 gab GA-ASI bekannt, dass es eine Partnerschaft mit Hanwha eingeht, um gemeinsam UAS mit STOL-Fähigkeit für einen weltweiten Kundenstamm zu entwickeln und zu produzieren, darunter das südkoreanische Verteidigungsministerium, das US-Kriegsministerium und andere globale Kunden. Die Critical Design Review (CDR) für eine Serienversion des Mojave STOL wird für November dieses Jahres erwartet, der Erstflug ist für 2027 geplant.

Der Mojave-STOL-Demonstrator soll nun nach Changwon reisen, wo er am 21. September auf dem Industry Day von Hanwha ausgestellt wird. An der Veranstaltung werden zahlreiche südkoreanische Zulieferer teilnehmen, von denen viele an der Produktion des Mojave STOL beteiligt sind.

Über GA-ASI

General Atomics Aeronautical Systems, Inc. ist der weltweit führende Hersteller von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS). Mit mehr als 9 Millionen Flugstunden fliegt die UAS-Reihe Predator® seit über 30 Jahren und umfasst MQ-9A Reaper®, MQ-1C Gray Eagle®, MQ-20 Avenger®, MQ-9B SkyGuardian®/SeaGuardian®, XQ-67A und FQ-42A. Das Unternehmen hat sich der Bereitstellung von Multimissionslösungen mit langer Einsatzdauer verschrieben, die dauerhaftes Situationsbewusstsein und schnelle Schlagkraft ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ga-asi.com.

Avenger, EagleEye, Gray Eagle, Lynx, Predator, Reaper, SeaGuardian und SkyGuardian sind eingetragene Markenzeichen von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Über Hanwha Aerospace

Hanwha Aerospace ist ein weltweit tätiges Luftfahrt- und Verteidigungsunternehmen, das ein breites Portfolio an Produkten und Dienstleistungen anbietet. Dazu gehören Landkampffahrzeuge wie die weltbekannte selbstfahrende Haubitze K9 und das Schützenpanzerfahrzeug Redback, unbemannte Systeme, verschiedene andere Waffensysteme, Munition, Flugzeugtriebwerke und -komponenten sowie Technologieprodukte und -dienstleistungen. Als größtes Luftfahrt- und Verteidigungsunternehmen Südkoreas befasst sich Hanwha Aerospace mit der Forschung, Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher Technologiesysteme und ist federführend bei den Raumfahrtprojekten des Landes. Weitere Informationen zu Hanwha Aerospace finden Sie unter www.hanwhaaerospace.com.

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