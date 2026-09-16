IRW-News: Argo Graphene Solutions Corp: Argo Graphene Solutions Corp. schließt aufgestockte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 1,47 Mio. Dollar ab

IRW-PRESS: Argo Graphene Solutions Corp: Argo Graphene Solutions Corp. schließt aufgestockte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 1,47 Mio. Dollar ab

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, British Columbia / 16. September 2026 / IRW-Press/ Argo Graphene Solutions Corp. (CSE: ARGO | OTCQB: ARLSF | FWB: 94Y) (Argo oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine bereits angekündigte, aufgestockte nicht vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen und dabei 1.841.571 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von 0,80 Dollar pro Einheit ausgegeben hat, wodurch ein Bruttoerlös von insgesamt 1.473.257 Dollar erzielt wurde (die Platzierung).

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie aus dem Kapital des Unternehmens und einem Aktienkauf-Warrant. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber bis zum 15. September 2027 zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie aus dem Kapital des Unternehmens zu einem Preis von 1,00 Dollar pro Aktie.

Im Zusammenhang mit der Platzierung zahlte das Unternehmen an berechtigte Vermittler Vermittlungsprovisionen in Höhe von insgesamt 57.056 Dollar und gab insgesamt 71.320 Vermittler-Warrants an diese aus. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt seinen Inhaber bis zum 15. September 2027 zum Erwerb einer Stammaktie aus dem Kapital des Unternehmens zu einem Preis von 1,00 Dollar pro Aktie.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der Platzierung zur Weiterentwicklung seiner STREAM-Kommerzialisierungsstrategie zu verwenden. Dazu zählen die Sicherung und Entwicklung einer Anlage im Großraum Chicago (Illinois), die Weiterentwicklung der STREAM-Technologie und des damit verbundenen geistigen Eigentums, die weitere Entwicklung einer Graphenraffinerie sowie allgemeine Unternehmenszwecke und die Finanzierung des Betriebskapitals.

Diese Finanzierung stärkt unsere Möglichkeiten, STREAM in Richtung einer Produktion im kommerziellen Maßstab weiterzuentwickeln, sagte Dr. Vikas Berry, CEO von Argo. In unserer nächsten Phase konzentrieren wir uns darauf, die Graphenraffinerie weiterzuentwickeln, die Produktion von Graphen und Graphenoxid hochzufahren und gemeinsam mit Industriepartnern die kommerziellen Anwendungen zu beschleunigen.

Für alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere gilt gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange eine viermonatige Haltefrist, die am 16. Januar 2027 abläuft.

Ein Direktor des Unternehmens hat sich an der Platzierung beteiligt, indem er insgesamt 25.000 Einheiten zu einem Gesamtpreis von 20.000 Dollar erworben hat; diese Beteiligung gilt im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 (MI 61-101) als Transaktion mit nahestehenden Personen. Das Unternehmen stützt sich auf die Ausnahmen von den formellen Bewertungsanforderungen gemäß Abschnitt 5.5(a) der MI 61-101 sowie von den Zustimmungsanforderungen von Minderheitsaktionären gemäß Abschnitt 5.7(1)(a) der MI 61-101, da der faire Marktwert der Beteiligung der nahestehenden Person nicht mehr als 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt. Das Unternehmen hat hinsichtlich der Transaktion mit nahestehenden Personen nicht mindestens 21 Tage vor Abschluss der Platzierung einen Bericht über wesentliche Änderungen eingereicht, was das Unternehmen unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet, um die Platzierung zügig abzuschließen.

Über Argo Graphene Solutions Corp.

Argo Graphene Solutions Corp. ist ein auf fortschrittliche Materialien spezialisiertes kanadisches Unternehmen, das Graphentechnologien auf der Basis der proprietären Produktionsplattform STREAM entwickelt und vermarktet; die Plattform wurde exklusiv von Grapherry lizenziert, wobei die Möglichkeit auf den vollständigen Erwerb besteht. Unter der Leitung von CEO Dr. Vikas Berry entwickelt Argo eine vertikal integrierte Graphen-Raffinerieplattform, die darauf ausgelegt ist, die Produktion von Graphen und Graphenoxid mit Anwendungsentwicklung, industriellen Tests und Kommerzialisierung zu verknüpfen.

Das Unternehmen evaluiert STREAM-Materialien für verschiedene Industriemärkte, unter anderem Energiespeicherung, KI-Infrastruktur, Bauwesen, Verbundwerkstoffe, Halbleiter und fortschrittliche Elektronik, Landwirtschaft, Beschichtungen und weitere neu entstehende Anwendungen. Die Strategie von Argo vereint die Produktion fortschrittlicher Materialien, die Entwicklung von Anwendungen, Tests, Branchenkooperationen und die Vermarktung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Robert Intile, CFO

Argo Graphene Solutions Corp.

E-Mail: robert.intile@argographene.com

Tel.: 604-763-4017

Website: www.argographene.com

Soziale Medien: LinkedIn | Instagram | Facebook | X/Twitter

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen Wertpapiere des Unternehmens in einer Rechtsordnung verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, einschließlich Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere des Unternehmens wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das Gesetz von 1933) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an, auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen (im Sinne der Regulation S des Gesetzes von 1933) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze dar. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem: Aussagen zur Verwendung der Erlöse aus der Platzierung; die Pläne des Unternehmens zur Weiterentwicklung seiner STREAM-Kommerzialisierungsstrategie; die Sicherung und den Ausbau einer Anlage im Raum Chicago, Illinois; die weitere Entwicklung der STREAM-Technologie und des damit verbundenen geistigen Eigentums; die Entwicklung und den Ausbau einer Graphenraffinerie; die Skalierung der Produktion von Graphen und Graphenoxid hin zur Herstellung im kommerziellen Maßstab; die Pläne des Unternehmens, mit Industriepartnern zusammenzuarbeiten und kommerzielle Anwendungen zu beschleunigen; sowie die übergeordnete Strategie des Unternehmens zur Entwicklung und Vermarktung von STREAM-Materialien in verschiedenen Industriemärkten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Einschätzungen und Prognosen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, dem Hochfahren und der Vermarktung neuer Technologien; Risiken im Zusammenhang mit der Sicherung, dem Ausbau und dem Betrieb der geplanten Anlage; Produktions- und Betriebsrisiken; das Risiko, dass die erwartete Produktionskapazität möglicherweise nicht erreicht wird; Finanzierungs- und Kapitalbedarf; Risiken im Zusammenhang mit geistigem Eigentum; die Fähigkeit, strategische und branchenbezogene Beziehungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten; Risiken bei Produkttests, der Validierung und der Marktakzeptanz; Wettbewerbsdruck; Risiken in der Lieferkette und bei Rohstoffen; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene und geschäftliche Rahmenbedingungen. Argo übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85859

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85859&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA04021P1018

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.