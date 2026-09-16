IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Europas Comeback der Kernenergie hat einen Haken bei kritischen Rohstoffen

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Europas Comeback der Kernenergie hat einen Haken bei kritischen Rohstoffen

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Europas Ambitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz beginnen eine Branche zu verändern, die bis vor Kurzem weit entfernt vom Technologiewettlauf schien: die Kernenergie.

Im März stellte die Europäische Kommission eine Strategie vor, mit der Europas erste kleine modulare Reaktoren Anfang der 2030er-Jahre ans Netz gebracht werden sollen. Brüssel betrachtet SMR nicht nur als weitere Quelle CO-armer Energie, sondern als Teil der europäischen Industrie- und Energiesicherheitsstrategie. Die Kommission nannte ausdrücklich Rechenzentren als einen der Großverbraucher, die von ihrer verlässlichen Stromversorgung profitieren könnten.

Die Zahlen deuten darauf hin, dass es sich um mehr als ein Nischenexperiment handelt. Nach Schätzungen der Kommission könnte die SMR-Kapazität in der EU bis 2050 zwischen 17 und 53 Gigawatt erreichen. Zugleich veranschlagt sie bis 2050 Investitionen von rund 241 Milliarden Euro, um die weiter gefassten Kernenergiepläne der EU-Mitgliedstaaten umzusetzen - zusätzliche Investitionen in SMR, fortgeschrittene modulare Reaktoren und Kernfusion noch nicht eingerechnet.

Das ist ein umfangreiches Industrieprogramm. Es bringt jedoch auch ein weniger offensichtliches Problem mit sich.

Die strategische Bedeutung kleinerer Reaktoren wird auch außerhalb Europas deutlicher. Im August wählte die US Army Antares Nuclear, BWXT Advanced Technologies, General Atomics Electromagnetic Systems, Radiant Industries und Westinghouse Government Services aus, um Mikroreaktoren an fünf Militärstützpunkten zu entwickeln. Im Rahmen des an Meilensteine geknüpften Programms könnten Aufträge von bis zu 2,2 Milliarden US-Dollar an die fünf Unternehmen vergeben werden. Zusammen mit zusätzlichen privaten Investitionen sollen damit bis zu 20 Reaktoren ermöglicht werden.

Das erste Ziel besteht darin, bis 2028 ein kleines Kernkraftwerk an einem Stützpunkt der US Army bereitzustellen. Im Mittelpunkt steht die Widerstandsfähigkeit: Kritische Infrastruktur soll weniger von anfälligen Stromnetzen und Diesel-Lieferketten abhängig sein. Zugleich zeigt die Initiative, wie jung der Markt noch ist. In den Vereinigten Staaten ist derzeit kein kommerzieller Kernenergie-Mikroreaktor in Betrieb. Die Army will die Technologie daher zunächst im eigenen Land demonstrieren, bevor ein Einsatz an anderen Orten erwogen wird.

Reaktoren brauchen Lieferketten.

Das US-Programm verdeutlicht diesen Punkt. Seine Pläne schreiten voran, obwohl die heimische Versorgung mit angereichertem Uran begrenzt bleibt. Dazu zählt auch Uran mit einem höheren Anreicherungsgrad innerhalb des niedrig angereicherten Bereichs - sogenanntes HALEU -, das in mehreren fortgeschrittenen Reaktorkonzepten eingesetzt wird. Die US-Behörden arbeiten am Ausbau der Anreicherungskapazitäten, doch Regierungsvertreter haben eingeräumt, dass der Reaktorausbau die verfügbare Versorgung überholen könnte. Der Engpass erinnert daran, dass nukleare Resilienz ebenso von Brennstoffen und Materialien abhängt wie vom Bau der Reaktoren.

Während Europa versucht, seine Abhängigkeit von ausländischer Technologie, Energie und kritischen Rohstoffen zu verringern, könnten einige fortgeschrittene Kerntechnologien den Kontinent damit neuen Materialabhängigkeiten aussetzen.

Graphit ist dafür eines der interessanteren Beispiele.

Die meisten Investoren verbinden Graphit mit Batterien für Elektrofahrzeuge. Spezialgraphit spielt jedoch auch in einigen Kernreaktoren eine wichtige Rolle. Dort kann er zur Neutronenmoderation und für strukturelle Funktionen eingesetzt werden und muss zugleich hohen Temperaturen und Strahlung standhalten.

Nicht jeder Reaktor benötigt Graphit. Mehrere fortgeschrittene und Hochtemperaturkonzepte sind jedoch darauf angewiesen. Sollte der erwartete Ausbau fortgeschrittener Reaktoren und SMR Realität werden, könnte dies einen zunehmend wichtigen Markt für Graphit schaffen, der anspruchsvolle nukleare Spezifikationen erfüllt.

Dabei handelt es sich nicht um gewöhnlichen Graphit.

Nukleare Anwendungen verlangen eine außergewöhnlich strenge Kontrolle von Verunreinigungen. Elemente wie Bor absorbieren Neutronen. Deshalb können selbst scheinbar winzige Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung entscheidend sein. Der Kohlenstoffreinheitsgrad kann den Bereich von fünf Neunen - 99,999 Prozent - erreichen. Kennzahlen wie die Equivalent Boron Concentration geben zudem Aufschluss über neutronenabsorbierende Verunreinigungen.

Diese zusätzlichen Nachkommastellen können aus einem vermeintlichen Standardrohstoff ein spezialisiertes Hightech-Material machen.

Und sie rücken China erneut in den Mittelpunkt der europäischen Kernenergiedebatte.

China dominiert große Teile der globalen Verarbeitungskette für Graphit. Michael Bau, Geowissenschaftler an der Constructor University in Bremen, weist darauf hin, dass Deutschland bei mehreren kritischen Rohstoffen nahezu vollständig von China abhängig ist. Neben Graphit nennt er ausdrücklich Seltene Erden, Gallium und Magnesium. Seine grundsätzlichere Kritik lautet, dass sich die deutsche Industrie über Jahre darauf verlassen habe, die benötigten Materialien über globale Märkte beziehen zu können, während Bergbau und Verarbeitung zunehmend in andere Länder verlagert wurden.

Europa verfügt inzwischen über zahlreiche Strategien, um diese Abhängigkeit zu verringern. An Minen und Verarbeitungsanlagen mangelt es jedoch weiterhin.

Die neue SMR-Strategie der Kommission erkennt dieses umfassendere Problem an. Brüssel will eine wettbewerbsfähige europäische Lieferkette, einen höheren lokalen Anteil und mehr Wertschöpfung in Europa. Gleichzeitig fordert die Kommission internationale Zusammenarbeit, die strategische Handlungsfähigkeit erhält und neue Abhängigkeiten vermeidet.

Gerade dieser letzte Punkt dürfte schwierig werden.

Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz, hat dafür plädiert, stärker in Kategorien der Resilienz als in einer reinen Autonomie zu denken. Europa kann realistischerweise nicht alles selbst produzieren. Entscheidend ist vielmehr, übermäßige Abhängigkeiten - ob bei Technologie, Verteidigung oder Rohstoffen - zu vermeiden, indem Alternativen verfügbar sind.

Kanada bietet ein interessantes Beispiel dafür, wie ein solcher Ansatz aussehen könnte.

Focus Graphite, ein kanadisches Unternehmen in der Entwicklungsphase, besitzt das Graphitprojekt Lac Knife in Québec. Statt lediglich Graphitkonzentrat produzieren zu wollen, verfolgt das Unternehmen das Ziel, weiter in die Wertschöpfungskette vorzudringen und ultrahochreine Materialien herzustellen.

Die kanadische Regierung hat nicht rückzahlbare Fördermittel von bis zu 14,1 Millionen kanadischen Dollar für ein Programm zugesagt, das die elektrothermische Reinigung von kanadischem Naturflockengraphit demonstrieren soll. Focus steuert rund 4,8 Millionen kanadische Dollar in bar sowie Sachleistungen im Wert von 250.000 kanadischen Dollar bei.

Besonders interessant wird das Projekt durch seinen möglichen Bezug zur Kernenergie.

Nach Angaben von Focus erreichte Konzentrat aus Lac Knife nach elektrothermischer Reinigung eine Kohlenstoffreinheit von 99,9996 Prozent beziehungsweise 5N+. Eine anschließende Analyse ergab eine Equivalent Boron Concentration von 2,03 Teilen pro Million. Nach Aussage des Unternehmens liegt dies unter dem häufig genannten EBC-Grenzwert von 3 ppm für Graphit in Nuklearqualität.

Damit könnte das Material wirtschaftlich in eine deutlich andere Kategorie fallen als herkömmliches Graphitkonzentrat.

Öffentlich zugängliche Preise für Nukleargraphit sind kaum transparent, und unterschiedliche Produkte lassen sich nicht allein anhand ihres Kohlenstoffreinheitsgrades vergleichen. Spezialmaterialien für die Kernenergie können jedoch erhebliche Preisaufschläge erzielen, weil Kunden nicht nur Kohlenstoff je Tonne erwerben, sondern Reinheit, Konsistenz und letztlich eine erfolgreiche Qualifizierung. Mit steigenden Investitionen in fortgeschrittene Kerntechnologien könnte die Fähigkeit, solche Spezifikationen verlässlich zu erreichen, deutlich wertvoller werden.

Dabei gibt es einen wichtigen Vorbehalt.

Focus ist bislang kein Lieferant der Nuklearindustrie. Lac Knife ist keine produzierende Mine, und die Reinigungstechnologie bewegt sich in Richtung Demonstrationsbetrieb, nicht kommerzieller Produktion. Das Erreichen eines chemischen Richtwerts für Nuklearqualität qualifiziert Graphit zudem noch nicht automatisch für den Einsatz in einem Reaktor. Kunden aus der Kernenergie können umfangreiche Prüfungen der physikalischen und mechanischen Eigenschaften sowie des Verhaltens unter Bestrahlung verlangen.

Die nächste Herausforderung ist daher die Skalierung.

Focus teilte im März mit, sechs Tonnen Erz aus Lac Knife zur Pilotverarbeitung an SGS Canada geschickt zu haben. Ziel sind rund 500 Kilogramm Konzentrat für die anschließende Reinigung, technische Entwicklung und Produktvalidierung. Zudem prüft das Unternehmen mögliche Standorte in Québec und Ontario für eine Reinigungsanlage im Demonstrationsmaßstab.

Ottawas Bereitschaft, diesen Weg mitzufinanzieren, könnte letztlich wichtiger sein als das Laborergebnis selbst.

Die westliche Politik für kritische Rohstoffe richtet ihren Blick zunehmend nicht nur auf die Erschließung von Lagerstätten, sondern auch auf die Kontrolle der Schritte nach dem Abbau. Verarbeitung, Reinigung und Qualifizierung entwickeln sich zu strategischen Fähigkeiten mit eigenständiger Bedeutung.

Washington bewegt sich in eine ähnliche Richtung. Eine Anordnung des Weißen Hauses vom Juli forderte mehr Transparenz in den Lieferketten für kritische Materialien und eine schnellere Qualifizierung heimischer sowie verbündeter Alternativen für die Verteidigung. Focus gibt an, Lac Knife außerdem im Rahmen einer US-Initiative für die Verteidigungsindustrie eingereicht zu haben, die zusätzliche Kapazitäten zur Verarbeitung kritischer Rohstoffe in den USA und bei Partnerländern sucht.

Für Europa bietet dies ein nützliches Modell.

Die EU kann realistischerweise nicht jeden strategischen Rohstoff im eigenen Gebiet abbauen und verarbeiten. Strategische Handlungsfähigkeit setzt dies auch nicht voraus. Europa kann heimische Industriekapazitäten mit Lieferketten verbinden, die sich über verlässliche Partner wie Kanada und Australien erstrecken.

Entscheidend ist nicht zwangsläufig, dass der Graphit aus Europa stammt. Entscheidend ist, dass Europa über mehrere zuverlässige Bezugsquellen verfügt.

Dieses Prinzip gewinnt weiter an Bedeutung, sollte Brüssel seine Kernenergieziele erreichen. Eine europäische SMR-Industrie mit einer Kapazität von mehreren zehn Gigawatt würde mehr benötigen als Reaktorkonzepte und Finanzierung. Erforderlich wären Fabriken, Dienstleistungen entlang des Brennstoffkreislaufs, Spezialkomponenten und eine sichere Versorgung mit den Materialien, die einzelne Reaktortechnologien voraussetzen.

KI hat die Stromversorgung zu einer strategischen Technologiefrage gemacht. Die Kernenergie macht daraus zunehmend eine industriepolitische Frage.

Europa könnte feststellen, dass der Bau der Reaktoren nur die Hälfte der Herausforderung darstellt. Die andere Hälfte besteht darin, sicherzustellen, dass verlässliche Partner liefern können, was für ihren Betrieb benötigt wird.

Quellen

https://securityconference.org/en/news/full/wolfgang-ischinger-on-ai-resilience-and-european-alternatives-in-conversation-with-handelsblatt/

https://www.aerospace-and-defence.com/germany-pays-far-too-little-attention-to-raw-materials-a-71e7958cbf64576275f0588774438739/

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-5n-purity-from-lac-knife-graphite-refined-to-nuclear-grade-purity-levels-in-aetc-testing/

https://energy.ec.europa.eu/news/commission-unveils-strategy-bring-europes-first-smrs-online-early-2030s-2026-03-10_en

https://www.defenseone.com/business/2026/08/army-selects-5-companies-build-nuclear-microreactors-bases-under-new-2-billion-deal/415653/

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