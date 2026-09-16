IRW-News: Freedom Holding Corp.: Freedom Holding Corp. zum General Partner der Salesforce-FIDE-Weltmeisterschaft 2026 ernannt

IRW-PRESS: Freedom Holding Corp.: Freedom Holding Corp. zum General Partner der Salesforce-FIDE-Weltmeisterschaft 2026 ernannt

Die Partnerschaft baut auf der langjährigen Unterstützung des internationalen Schachsports durch Freedom auf, während Genf sich darauf vorbereitet, das historische Titelduell zwischen Gukesh und Sindarov auszurichten

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NEW YORK CITY, NY / ACCESS Newswire / 16. September 2026 / Freedom Holding Corp. (NASDAQ:FRHC) wird als General Partner der Salesforce-FIDE-Weltmeisterschaft 2026 fungieren und damit eine langjährige Partnerschaft mit dem Internationalen Schachverband (FIDE) fortsetzen, die sich auf Spitzenwettkämpfe, Bildung und die Förderung des Schachs erstreckt.

Das Engagement von Freedom bei der Weltmeisterschaft 2026 folgt auf eine mehrjährige Zusammenarbeit mit der FIDE. Das Unternehmen war General Partner des Weltmeisterschaftskampfs 2023 in Astana und Titelsponsor der FIDE-Weltmeisterschaften im Schnell- und Blitzschach 2024 in New York, einer der weltweit wichtigsten Veranstaltungen der FIDE. Darüber hinaus hat es internationale Wettbewerbe und Initiativen unterstützt, die darauf abzielen, den Zugang zum Schach zu erweitern, junge Talente zu fördern und das gesamte Schach-Ökosystem zu stärken.

Anfang dieses Jahres haben Freedom und die FIDE ihre Zusammenarbeit durch eine Partnerschaft weiter ausgebaut, die internationale und regionale Turniere, Bildungsprogramme, die Unterstützung von Spielern und Trainern, Trainingsinitiativen sowie die Talentförderung umfasst.

Die Weltmeisterschaft repräsentiert das höchste Niveau unseres Sports, doch die Stärke des Schachs geht weit über eine einzelne Veranstaltung hinaus, sagte Timur Turlov, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Freedom Holding Corp. sowie Präsident des kasachischen Schachverbands. Sie hängt von starken Verbänden, Chancen für junge Spieler, guten Trainern, Bildung, Technologie und langfristig angelegten Partnerschaften ab. Das war von Anfang an der Gedanke hinter unserer Zusammenarbeit mit der FIDE. Wir sind stolz darauf, diese Arbeit fortzusetzen und eine Weltmeisterschaft zu unterstützen, die einem weltweiten Publikum das Allerbeste des Schachs näherbringen wird.

Bei der Weltmeisterschaft 2026 treffen zwei der herausragenden Spieler einer neuen Generation aufeinander. Der amtierende Weltmeister Gukesh D aus Indien wird seinen Titel gegen den Herausforderer Javokhir Sindarov aus Usbekistan in maximal 14 klassischen Partien vom 22. November bis zum 12. Dezember verteidigen.

Beide Spieler werden zu Beginn des Duells 20 Jahre alt sein, was Gukesh-Sindarov zum jüngsten Weltmeisterschaftsduell in der Geschichte des Turniers macht. Gukesh wird seinen 2024 in Singapur gewonnenen Titel zum ersten Mal verteidigen, während sich Sindarov seinen Platz im Duell durch den Sieg beim FIDE-Kandidatenturnier 2026 gesichert hat.

Das offizielle Programm beginnt am 22. November mit einer Eröffnungsfeier im Palais des Nations in Genf. Das Match selbst wird in der Fondation Martin Bodmer in Cologny ausgetragen, einer der markantesten kulturellen Einrichtungen Genfs und Heimat einer international renommierten Sammlung von Manuskripten, seltenen Büchern und Dokumenten, die Jahrhunderte menschlichen Denkens widerspiegeln.

Die Weltmeisterschaft ist der Höhepunkt des Schachs, sagte Emil Sutovsky, CEO der FIDE. Es ist das Ereignis, das entscheidet, wer an der Spitze steht. Wir sind stolz darauf, die Unterstützung von Freedom zu haben - einem Unternehmen, das sich für intelligente Lösungen einsetzt und eine langfristige Perspektive verfolgt, indem es mehrere Züge im Voraus denkt, ganz ähnlich wie die weltbesten Schachspieler.

Salesforce ist im Rahmen einer mehrjährigen Vereinbarung Titelsponsor und Technologiepartner der FIDE-Weltmeisterschafts-Matches. Die Freedom Holding Corp. wird als General Partner des Matches 2026 die FIDE bei der Durchführung und Förderung eines der wichtigsten Ereignisse im internationalen Schachkalender unterstützen.

Für Freedom ist die Partnerschaft Teil eines umfassenderen Engagements für das Schach als Plattform für Bildung, intellektuelle Entwicklung und internationalen Austausch. Neben der Unterstützung von Wettkämpfen auf höchstem Niveau hat die Gruppe in Schach an Schulen, Trainingsprogramme und Initiativen investiert, die darauf abzielen, Chancen für Spieler, Trainer und junge Menschen in Kasachstan und weltweit zu schaffen.

Über die FIDE

Der Internationale Schachverband (FIDE), 1924 in Paris gegründet und mit Hauptsitz in Lausanne, Schweiz, ist der internationale Dachverband für Schach. Die FIDE überwacht internationale Schachwettkämpfe und den Weltmeisterschaftszyklus und vereint 204 nationale Schachverbände weltweit.

Über Freedom Holding Corp.

Die Freedom Holding Corp. bietet Finanzdienstleistungen in 24 Ländern an, darunter Kasachstan, die Vereinigten Staaten, mehrere EU-Länder, Usbekistan und Armenien. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New York City. In Kasachstan baut Freedom aktiv sein Finanz- und digitales Ökosystem aus, zu dem die Freedom Bank, Freedom Broker, die Versicherungsgesellschaften Freedom Life und Freedom Insurance sowie ein Lifestyle-Segment mit Arbuz.kz, Freedom Ticketon und Aviata gehören. Die Aktien der Freedom Holding Corp. werden an der US-amerikanischen Technologiebörse NASDAQ, der Kasachischen Wertpapierbörse (KASE) und der Astana International Exchange (AIX) unter dem Tickersymbol FRHC gehandelt. Die Freedom Holding Corp. unterliegt der Aufsicht der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und die Stammaktien sind im Russell 3000® Index enthalten.

Kontaktinformationen

Natalia Kharlashina

Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit

prglobal@ffin.kz

+77013641454

QUELLE: Freedom Holding Corp.

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