IRW-News: Hi-View Resources Inc.: Hi-View erwirbt Konzessionsgebiet Jim mit Gossan-Zone in der Region Toodoggone

IRW-PRESS: Hi-View Resources Inc.: Hi-View erwirbt Konzessionsgebiet Jim mit Gossan-Zone in der Region Toodoggone

Vancouver, British Columbia, 16. September 2026 / IRW-Press / Hi-View Resources Inc. (Hi-View oder das Unternehmen) (CSE: GXLD; OTCQB: GXLDF; FWB: B630) berichtet, dass es das Konzessionsgebiet Jim im Gold-Kupfer-Bezirk Toodoggone im Norden von British Columbia erworben hat. Das Konzessionsgebiet grenzt an das Landpaket von Thesis Gold & Silver und liegt in der Nähe von Evergold Corp.s Projekt Golden Lion.

R. Nick Horsley, Chief Executive Officer von Hi-View, sagte: Der Erwerb des Konzessionsgebiets Jim erweitert unseren bestehenden Landbesitz im Bezirk Toodoggone. Das Konzessionsgebiet ist umgeben von Thesis Gold & Silvers nördlichem Landpaket. Aufgrund einer Gossan-Zone, die an der Oberfläche sichtbar ist, glauben wir, dass dies ein Hinweis auf eine versteckte Sulfidmineralisierung in der Tiefe sein könnte, die möglicherweise mit einem Kupfer-Porphyr-System zusammenhängt. Wir erachten dies als ein Ziel, das wir weiterverfolgen sollten.

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Abbildung 1. Konzessionsgebiet Jim mit hervorgehobener Gossan-Zone.

Das Konzessionsgebiet beherbergt das historische JM-Vorkommen, das erstmals im Jahr 1988 dokumentiert wurde und neben Thesis Gold & Silvers Landpaket und in der Nähe von Evergolds Projekt Golden Lion liegt.

Im gesamten Gebiet wurden Malachitverfärbungen mit assoziiertem Chalkopyrit festgestellt, die entlang von Bruchebenen verlaufen und mit Quarz- und Kalzit-Erzschnüren in schmalen Scherzonen assoziiert sind. Die Kombination aus Kupfersulfiden und -oxiden mit Gold- und Silberwerten, die in Brüchen, Scherzonen und Quarz-Kalzit-Adern vorkommt, lässt auf ein epithermales hydrothermales System mit stärkerer Mineralisierung schließen, das möglicherweise unter der Gossan-Zone verborgen ist. In der Vergangenheit wurde das Gebiet lediglich prospektiert, sodass weitere Kartierungs- und Analysearbeiten gerechtfertigt sind. Wir sehen dies als eine Gelegenheit, ein epithermales Ziel in einem Bezirk voranzubringen, der bereits die Lagerstätten Kemess, Aurora, Lawyers und Baker beherbergt.

Vertragsbedingungen

Das Unternehmen hat von einem unabhängigen Verkäufer eine 100%ige Beteiligung am Konzessionsgebiet durch die Ausgabe von 100.000 Stammaktien des Unternehmens, eine Barzahlung von 5.000 $ und die Gewährung einer Nettoschmelzabgabe (NSR; Net-Smelter-Return-Royalty) von 2 % für das Konzessionsgebiet, wovon das Unternehmen das Recht hat, 1 % für 1 Mio. $ zurückzukaufen, erworben.

Erklärung der qualifizierten Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nader Mostaghimi, M.Sc., P.Geo. (EGBC #53441), Vice President of Exploration des Unternehmens und qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View Resources Inc., ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen an der Canadian Securities Exchange, treibt ein Portfolio an Gold-, Silber- und Kupferprojekten in der Region Toodoggone im nördlichen British Columbia voran. Die zu 100 % unternehmenseigenen und optionierten Projekte des Unternehmens decken über 27.910 Hektar ab und beinhalten das Vorzeigeprojekt Golden Stranger, die Claims Lawyers und das Projekt Borealis - alle als Zielgebiete mit hoher Priorität eingestuft. Zu den weiteren Konzessionsgebieten, für die das Unternehmen über eine Option verfügt, gehören Saunders, Black Pearl, Oxide Summit, Nub, Ursus, Garnet und Harmon Peak. Weitere 1.300 Hektar hat das Unternehmen derzeit als Mineralclaims beantragt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Hi-View oder in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors

R. Nick Horsley

R. Nick Horsley, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hi-View Resources Inc.

R. Nick Horsley - CEO

E-Mail: info@hiviewresources.com

Telefon: (604) 343-4337

Website: www. hiviewgold.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte erwartet, plant, sieht voraus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen zum Incentive-Programm und zur voraussichtlichen Verwendung der daraus erzielten Erlöse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

WIR BERUFEN UNS AUF DIE SAFE-HARBOUR-BESTIMMUNGEN.

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