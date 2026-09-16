IRW-News: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals beginnt erstes Bohrprogramm auf Torrance

IRW-PRESS: Neotech Metals Corp.: Neotech Metals beginnt erstes Bohrprogramm auf Torrance

Vancouver, British Columbia, 16. September 2026 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) (Neotech oder das Unternehmen) berichtet, dass es mit den Bohrungen und weiteren Explorationstätigkeiten auf seinem Projekt Torrance in Ontario, Kanada, begonnen hat.

Im Rahmen des vollständig finanzierten Explorationsprogramms wird eine Reihe von geophysikalischen Zielen, die auf dem gesamten Konzessionsgebiet identifiziert wurden, durch ein bis zu 2.000 Meter umfassendes Diamantbohrprogramm untersucht. Zu den weiteren Feldtätigkeiten gehören regionale Probenahmen aus Basalt-Moränenmaterial, Kartierung und Beprobung von Ausbissen sowie geochemische Bodenprobenahmen, um das Konzessionsgebiet weiter zu bewerten und zusätzliche Explorationsziele genauer zu definieren.

Über das Projekt Torrance

Seit das Projekt Torrance Anfang 2026 von Kenorland Minerals Ltd. erworben wurde, wurde es in Vorbereitung auf das aktuelle Explorationsprogramm einer umfangreichen Datenzusammenstellung, Interpretation und einem Genehmigungsverfahren unterzogen. Bei diesen Arbeiten wurden acht vorrangige Zielgebiete für Testbohrungen identifiziert und genauer definiert.

Das Projekt Torrance liegt rund 70 Kilometer südlich des zu 100 % im Unternehmensbesitz befindlichen Projekts Hecla-Kilmer, das Seltenerd- und Phosphatmineralisierungen beherbergt und im Norden von Ontario liegt.

Das Konzessionsgebiet zeichnet sich durch eine große, ringförmige magnetische Struktur aus, die rund 10 km² umfasst. Trotz des Ausmaßes der geophysikalischen Anomalie sind die Festgesteinsaufschlüsse innerhalb der Claimgrenzen begrenzt. Die anfängliche Bohrplanung konzentriert sich auf ausgeprägte magnetische Hochs und deren Kontaktzonen zu angrenzenden magnetischen Tiefs, was als aussichtsreiche geologische und strukturelle Umgebung für eine Mineralisierung interpretiert wird.

Der Bohrkern aus dem Programm wird geologisch protokolliert, beprobt und zerteilt, wobei repräsentative Proben an akkreditierte Labore geschickt werden, um dort einer geochemischen Multi-Element-Analyse unterzogen zu werden. Die Ergebnisse aus den Bohrungen und der Oberflächenexploration werden verwendet, um die geologische Umgebung und das Mineralpotenzial des Projekts Torrance weiter zu bewerten.

Ontario hat sich für Neotech als aufgeschlossene und unterstützende Jurisdiktion erwiesen. Wir freuen uns darauf, mit der Erprobung des Projekts Torrance zu beginnen, mit dem Ziel, eine weitere wichtige Entdeckung zu machen, sagte Reagan Glazier, CEO von Neotech Metals. Unser Ziel ist es, ein Portfolio aus sich ergänzenden Assets mit kritischen Mineralien in der Region aufzubauen und eine bedeutende Position in den nordamerikanischen Lieferketten für Seltene Erden und Phosphat zu erlangen. Da Hecla-Kilmer rund 70 Kilometer weiter nördlich vorangetrieben wird, stellt Torrance eine aufregende Gelegenheit dar, unser Explorationsprofil in der Region auszuweiten.

IM NAMEN DES BOARDS

Reagan Glazier, Chief Executive Officer und Direktor

Neotech Metals Corp.

Über Neotech Metals

Neotech Metals Corp. ist ein Explorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung kritischer Mineralressourcen widmet und sich stark für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken einsetzt. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio an Projekten für Seltenerdelemente und kritische Mineralien, darunter das Projekt Hecla-Kilmer für Seltenerdmetalle und Phosphat. Dieses Projekt liegt 20 km vom 180-MW-Wasserkraftwerk Otter Rapids und von der in Betrieb befindlichen Ontario Northland Railway entfernt. Hinzu kommen das 70 km südwestlich von Hecla-Kilmer gelegene Projekt Torrance sowie das Projekt TREO in British Columbia, die sich alle zu 100 % im Besitz des Unternehmens befinden.

Qualifizierte Person

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Kontaktinformationen

Reagan Glazier, CEO und Direktor

reagan@neotechmetals.com

+1 403-815-6663

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