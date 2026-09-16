IRW-News: Rock Tech Lithium Inc.: Rock Tech Lithium gibt die Aufstockung der zuvor angekündigten Privatplatzierung auf bis zu 6,0 Mio. CAD bekannt

IRW-PRESS: Rock Tech Lithium Inc.: Rock Tech Lithium gibt die Aufstockung der zuvor angekündigten Privatplatzierung auf bis zu 6,0 Mio. CAD bekannt

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Der Abschluss der zweiten Tranche beläuft sich auf 3,51 Mio. CAD

Die erste und zweite Tranche übersteigen zusammen bereits das ursprüngliche Platzierungsvolumen von 5,2 Mio. CAD

3,25 Mio. CAD wurden von einem neuen strategischen Investor für das Guben-Projekt eingeworben

Das Unternehmen freut sich bekannt zu geben, dass Derek Sobel seine Position als CFO wieder aufgenommen hat

Toronto, ON, September 15, 2026 / IRW-Press / Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (das "Unternehmen" oder "Rock Tech") freut sich, eine Aufstockung seiner zuvor angekündigten, non-brokered Privatplatzierung bekannt zu geben, in deren Rahmen das Unternehmen nun insgesamt bis zu 9.219.301 Units (die Units) zu einem Preis von 0,65 CAD pro Unit ausgeben kann, was einem Erlös von insgesamt bis zu ca. 6,0 Mio. CAD entspricht (die Platzierung), sowie den Abschluss der zweiten Tranche der Platzierung.

Die zweite Tranche umfasste 5.402.493 Units mit einem Erlös von insgesamt 3,51 Mio. CAD. Bis heute hat das Unternehmen im Rahmen der Platzierung insgesamt 8.171.793 Einheiten zu einem Preis von 0,65 CAD pro Unit ausgegeben, was einem Erlös von insgesamt rund 5,31 Mio CAD entspricht.

Ein strategischer Investor hat Anteile im Gesamtwert von 3,25 Mio. CAD aus der Platzierung gezeichnet; das Unternehmen geht davon aus, mit diesem Investor eine strategische Kapitalbeteiligung auf Projektebene an seinem vollständig genehmigten Lithiumhydroxid-Konverter in Guben (Brandenburg, Deutschland) einzugehen.

Jede Unit besteht aus einer Stammaktie am Kapital von Rock Tech (die Stammaktien) und einem halben Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Optionsschein zum Erwerb einer Stammaktie wird als Optionsschein bezeichnet). Jeder Optionsschein berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (eine Optionsaktie) zu einem Ausübungspreis von 0,90 CAD pro Optionsaktie innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum des jeweiligen Optionsscheins, vorbehaltlich und gemäß den Bedingungen der den Optionsschein verbriefenden Urkunde, einschließlich einer Anpassung unter bestimmten Umständen.

Im Zusammenhang mit der Platzierung zahlte das Unternehmen an berechtigte Vermittler (zusammenfassend die Vermittler) Barprovisionen in Höhe von insgesamt 162.602,70 CAD und gab insgesamt 253.155 Vermittler-Optionsscheine (die Vermittler-Optionsscheine) an diese Vermittler aus. Jeder Vermittler-Optionsschein berechtigt seinen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,65 CAD pro Stammaktie zu erwerben.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung zur Weiterführung der endgültigen Machbarkeitsstudie für die Georgia-Lake-Mine und den Ausbau des Red-Rock-Konverters in Ontario sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Der Abschluss der Platzierung steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen in Kanada einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, einschließlich eines Verkaufs von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das US-Wertpapiergesetz) oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen (im Sinne der Regulation S des US-Wertpapiergesetzes) oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, Personen (im Sinne der Regulation S des US-Wertpapiergesetzes) angeboten oder an diese verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vor.

Wechsel des Chief Financial Officer

Da Rock Tech seine Präsenz in Kanada weiter ausbaut, hat das Unternehmen die Funktion des Chief Financial Officers (CFO) in den kanadischen Geschäftsbereich des Unternehmens verlagert und Herrn Derek Sobel zum CFO ernannt.

Herr Christopher Wright hat beschlossen, seinen Hauptwohnsitz nach Australien zu verlegen. Das Unternehmen möchte Herrn Wright, der seit Mai 2025 als CFO tätig war, herzlich für seine Führungsrolle und seine bedeutenden Beiträge zum Unternehmen danken und wünscht ihm für die Zukunft viel Erfolg.

Alle Dollarbeträge in dieser Pressemitteilung sind in kanadischen Dollar angegeben.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Im Namen des Unternehmens,

Mirco Wojnarowicz

CEO

Über Rock Tech Lithium

Rock Tech ermöglicht das Batteriezeitalter, indem das Unternehmen Europas und Nordamerikas Batterieindustrie unabhängiger und wettbewerbsfähiger macht. Ziel ist es, die Versorgung mit hochwertigem, lokal produziertem Lithium sicherzustellen - für eine resiliente, nachhaltige und transparente Wertschöpfungskette von der Mine bis zum Batteriegrundstoff.

Rock Tech setzt auf verantwortungsvolle Rohstoffgewinnung, moderne und bewährte Technologien sowie einen klaren Fokus auf Kreislaufwirtschaft. Die Lithiumhydroxidkonverter-Projekte in Guben (Deutschland, 24.000 Tonnen LHM p.a.) und Ontario (Kanada, bis zu 32.000 Tonnen LCE p.a.) bilden die Grundlage für eine stabile und regionale Versorgung der Batterie- und Automobilindustrie. Der Konverter in Guben ist als strategisches Projekt im Rahmen des EU Critical Raw Materials Act anerkannt.

Die Rohstoffe für die Konverterprojekte stammen ausschließlich von nachweislich ESG-konformen Lieferanten. In Kanada setzt Rock Tech unter anderem auf das unternehmenseigene Georgia-Lake-Projekt, das eine stabile und nachhaltige Versorgung für den nordamerikanischen Markt sicherstellt und in enger Partnerschaft mit den lokalen indigenen Gemeinschaften entwickelt wird. Durch die Integration von recycelten Materialien soll der lokale Batteriekreislauf geschlossen werden.

Mit seinen Anlagen leistet Rock Tech einen zentralen Beitrag zur Rohstoffsouveränität und zur Erreichung der Klimaziele. Das Unternehmen arbeitet partnerschaftlich mit Industrie, Politik und Gesellschaft zusammen und setzt auf offene Kommunikation und höchste Umweltstandards.

For further information:

Kerstin Wedemann, Chief Legal & Corporate Officer,

info@rocktechlithium.com, +49 2102 894 1122,

Rock Tech Lithium Inc., 2700-40 Temperance Street, Toronto ON M5H 0B4 CAN.

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