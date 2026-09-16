IRW-News: Tocvan Ventures Corp.: Tocvan erweitert oberflächennahe Goldmineralisierung bei El Mezquite: 47,7 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 2,8 m mit 8,4 g/t Au und 54 g/t Ag

IRW-PRESS: Tocvan Ventures Corp.: Tocvan erweitert oberflächennahe Goldmineralisierung bei El Mezquite: 47,7 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 2,8 m mit 8,4 g/t Au und 54 g/t Ag

Hermosillo, Mexico - 16. September 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das Unternehmen oder Tocvan) (CSE: TOC) (OTCQB: TCVNF) (WKN: TV3/A2PE64) freut sich, neue Bohrergebnisse aus dem Trend El Mezquite auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Gran Pilar im mexikanischen Sonora bekannt zu geben. In Bohrloch JES-26-172, das quer zum Entdeckungskorridor niedergebracht wurde, wurden 81,1 Meter mit 0,48 g/t Gold und 3,3 g/t Silber ab 13,5 Meter Tiefe durchteuft, einschließlich 47,7 Meter mit 0,80 g/t Gold und 5,0 g/t Silber sowie eines hochgradigen Kerns von 2,75 Metern mit 8,44 g/t Gold und 54,0 g/t Silber.

Das Bohrloch bestätigt die oberflächennahe Mineralisierung im Trend El Mezquite und baut auf dem Entdeckungsbohrloch JES-26-155 (215 m mit 0,6 g/t Au ab 36,6 m) und dem ersten Bohrloch JES-26-135 (22,9 m mit 0,6 g/t Au ab der Oberfläche) auf. Step-out-Bohrloch JES-26-169 erweitert die bekannte Mineralisierung um rund 100 Meter weiter nach Norden. Zusammen unterstützen diese Ergebnisse einen durchgängigen Korridor, der nun über etwa 1.400 Meter nachgewiesen wurde. Der Korridor befindet sich 1,6 bis 1,9 Kilometer östlich der Main Zone und der geplanten auf 50.000 Tonnen ausgelegten Pilotanlage und verfügt über eine bestehende Straßenanbindung.

JES-26-172 ist genau das Bestätigungsbohrloch, das wir uns erhofft haben, so Chris Gordon, Chief Executive Officer von Tocvan. Ein Mineralisierungsabschnitt von einundachtzig Metern ab einer Bohrlochtiefe von 13,5 Metern, ein 47,7 Meter mächtiger Abschnitt mit 0,8 g/t Gold sowie 2,8 Meter mit 8,4 g/t Gold und 54 g/t Silber - wir haben es hier mit einem oberflächennahen, bohrbereiten System zu tun, das weniger als zwei Kilometer von unserer genehmigten Pilotanlage entfernt liegt. El Mezquite kann nun mit Mächtigkeit, Gehalt, Streichlänge und Infrastruktur punkten. Genau so bauen wir Gran Pilar von einem Explorationsprojekt zu einem kurzfristigen Produktionsbetrieb aus.

Wichtigste Highlights

· JES-26-172 (Kernbohrloch, quer zum Entdeckungskorridor niedergebracht)

· 81,10 m mit 0,48 g/t Au und 3,29 g/t Ag ab 13,50 m

· einschließlich 47,65 m mit 0,80 g/t Au und 5,02 g/t Ag ab 32,35 m

· einschließlich 2,75 m mit 8,44 g/t Au und 53,95 g/t Ag ab 36,40 m

· sowie 0,55 m mit 3,77 g/t Au und 1,55 m mit 1,09 g/t Au

· Bestätigung einer durchgängigen oberflächennahen Mineralisierung über die von JES-26-155 entdeckte Zone hinweg

· JES-26-169 erweitert den Trend um ca. 100 m nach Norden: 2,8 m mit 0,5 g/t Au und 5 g/t Ag ab 26,5 m sowie weitere goldhaltige Abschnitte in 88,9 m bzw. 127,3 m Tiefe

· In JES-26-168 wurde ein 21,35 m langer Abschnitt mit anomalen Gehalten (0,1 g/t Au) auf einem separaten Trend, rund 1 km östlich der Main Zone, durchteuft

· El Mezquite ist weiterhin im Streichen und in die Tiefe offen; der Trend liegt innerhalb einer 1,3-1,4 km langen magnetischen Anomalie, die mit verkieselten hydrothermalen Brekzien, Pyrit, Turmalin und zunehmenden Zn-Pb-As-Werten in der Tiefe in Zusammenhang steht.

Die angegebenen Abschnitte entsprechen den Bohrlängen. Die wahren Mächtigkeiten sind unbekannt, werden jedoch auf 60-80 % der Bohrlängen geschätzt.

Trend El Mezquite

JES-26-172 liefert die bislang stärkste Bestätigung der Kombination aus Gehalt und Mächtigkeit entlang des Trends seit JES-26-155. Der hochgradige Abschnitt von 2,75 m (8,44 g/t Au, 53,95 g/t Ag) liegt innerhalb einer breiten, oberflächennahen Mineralisierungshülle, die bereits in 13,5 m Bohrlochtiefe beginnt - eine Geometrie, die im Hinblick auf einen Tagebau und eine potenzielle Beschickung einer Haufenlaugungsanlage in unmittelbarer Nähe zu bestehenden Straßen und der Pilotanlage von Bedeutung ist.

JES-26-169 zeigt, dass sich das System nach Norden fortsetzt. JES-26-168 befindet sich noch in einem frühen Explorationsstadium, eröffnet jedoch einen zweiten Korridor näher an der Main Zone. Die verbleibenden Bohrlöcher in dieser Charge (JES-26-166, 167, 170, 171) lieferten schmale Abschnitte mit niedrigen Gehalten und tragen zur Eingrenzung des höhergradigen Kerns bei.

Nächste Schritte

· Step-out- und Infill-RC- und Kernbohrungen entlang des ca. 1.400 m langen Trends El Mezquite, unter anderem in Einfallrichtung von JES-26-172 und nördlich von JES-26-169

· Analyse der noch ausstehenden Proben aus den verbleibenden Bohrmetern aus dem Bohrprogramm 2026 (11.865 m wurden bislang niedergebracht, Ergebnisse für 3.883 m stehen noch aus)

· Integration von El Mezquite mit der Main Zone, der oberflächennahen Silber-Gold-Zone östlich der Pilotanlage, Bojorquez und dem Central Corridor

· Weiterentwicklung der genehmigten auf 50.000 Tonnen ausgelegten Haufenlaugungs-Pilotanlage in Richtung der für das 4. Quartal 2026 angestrebten ersten Produktion von Gold-Silber-Doré

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Abbildung 1. Draufsicht mit der neuen Entdeckungszone im Verhältnis zur Pilotanlage und zur Main Zone.

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Abbildung 2. Querschnitt in Blickrichtung Westen (Richtung 295) der neuen Gold-Silber-Entdeckung entlang des Trends El Mezquite. Die angegebenen Abschnitte entsprechen den Bohrlängen. Die wahren Mächtigkeiten sind unbekannt, werden jedoch auf 60-80 % der Bohrlängen geschätzt. Die Punkte auf der Karte stellen Goldgehalte in Bodenproben dar; rote Werte (>90 ppb) und orangefarbene Werte (>40 ppb) sind deutliche Hinweise auf eine Mineralisierung. Entlang des Trends wurden Bodenproben mit Gehalten von bis zu 1.200 ppb bzw. 1,2 g/t Au gefunden.

Tabelle 1. Zusammenfassung der Ergebnisse. Die Abschnitte werden als Bohrlängen angegeben. Die gemeldeten Abschnitte sind Bohrlängen. Die wahren Mächtigkeiten sind unbekannt, werden jedoch auf 60-80 % der Bohrlängen geschätzt.

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) Ag (g/t)

JES-26-166 3,70 4,25 0,55 0,58 2,50

und 39,50 41,05 1,55 0,24 11,70

und 53,50 55,10 1,60 0,17 2,40

JES-26-167 94,55 96,08 1,53 0,25 0,25

und 176,9 178,425 1,53 0,16 2,01

und 184,525 186,05 1,53 0,10 14,15

JES-26-168 0,00 1,53 1,53 0,10 0,25

und 39,65 41,18 1,53 0,15 0,90

und 181,48 202,83 21,35 0,10 0,29

und 211,975 213,5 1,53 0,26 0,25

und 216,6 218,1 1,52 0,17 0,25

JES-26-169 26,45 29,25 2,80 0,45 5,11

und 88,85 90,35 1,50 0,12 0,25

und 127,3 128,9 1,55 0,30 1,10

JES-26-170 36,60 38,13 1,53 0,17 0,25

JES-26-171 85,40 86,93 1,52 0,16 3,70

und 99,13 100,65 1,53 0,10 1,80

und 144,88 146,40 1,53 0,13 4,80

JES-26-172 13,50 94,60 81,10 0,48 3,29

einschließlich 32,35 80,00 47,65 0,80 5,02

einschließlich 36,40 39,15 2,75 8,44 53,95

und 60,70 61,25 0,55 3,77 6,20

und 66,05 67,10 1,05 0,54 3,00

und 78,45 80,00 1,55 1,09 4,10

Tabelle 2. Übersicht über die Bohrlöcher in dieser Pressemitteilung.

Bohrloch-Nr. Easting Northing Höhenlage (m) Azimut Neigung Tiefe (m)

JES-26-166 619008 3145165 478 0 -90 257,5

JES-26-167 618645 3144783 443 240 -45 250,1

JES-26-168 618473 3144649 514 287 -75 250,1

JES-26-169 618965 3145406 467 90 -70 139,8

JES-26-170 617846 3145411 444 220 -45 44,2

JES-26-171 617848 3145403 439 220 -45 164,7

JES-26-172 619125 3144569 489 240 -60 111,20

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan Ventures Corp. ist ein dynamisches Explorations- und angehendes Produktionsunternehmen, das vielversprechende Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Jurisdiktion Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Gold-Silber-Vorzeigeprojekt Gran Pilar hält Tocvan eine 100-prozentige Beteiligung an einem über 22 km² großen, vielversprechenden Grundstück, das durch den entscheidenden Landerwerb im Jahr 2023 erweitert wurde und reichlich Platz für eine skalierbare Mineninfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Jüngste Explorationserfolge, darunter 3,1 m mit 19,4 g/t Au in oberflächennaher Tiefe, unterstreichen das Potenzial von Gran Pilar als erstklassige Gold-Silber-Lagerstätte. Darüber hinaus positioniert sich Tocvan mit seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Picacho, das im produktiven Caborca Trend liegt - einer Region, in der einige der größten Goldlagerstätten Mexikos beheimatet sind - für weiteres Wachstum. Mit soliden metallurgischen Ergebnissen (bis zu 99 % Gold- und 97 % Silberausbeute) und strategischem Kapital zur Unterstützung des Wachstums ist Tocvan gut aufgestellt, um in einem von Rekordgoldpreisen geprägten Markt einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu erzielen. Mit rund 78,7 Millionen ausstehenden Aktien ist Tocvan bestrebt, das volle Potenzial seiner Liegenschaften durch innovative Exploration, strategische Erschließung und investorenorientierte Initiativen zu erschließen.

Brodie A. Sutherland, Executive Chair von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierte Person (Qualified Person/QP) im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Gesteins- und Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit einem Nominalgewicht von 50 Gramm und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Die Bodenproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Die Gold- und Multielementanalyse der Böden erfolgte durch Königswasseraufschluss und eine abschließende ICP-MS-Analyse unter Verwendung eines Nominalgewichts von 50 Gramm. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (1 g/t) wurden mit einem robusteren Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren erneut analysiert. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus Leerproben und zertifizierten Referenzmaterialien, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

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