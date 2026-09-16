Kanzler Merz bleibt - CDU-Ministerpräsidenten und Fraktion stützen ihn

- von Andreas Rinke

Berlin, 16. ⁠Sep (Reuters) - Der Machtkampf um Bundeskanzler Friedrich Merz ist vorerst entschieden. Die acht amtierenden CDU-Ministerpräsidenten und CDU/CSU-Fraktionschef Thorsten Frei beendeten am Mittwoch die wabernde Debatte um eine Ablösung des Kanzlers. Die Landeschefs veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung, in der sie betonen, dass die Menschen darauf vertrauen könnten, dass die CDU ihre Probleme angehe. "Als Ministerpräsidenten wollen und werden wir gemeinsam mit dem Bundeskanzler unseren Beitrag dazu leisten", schrieben sie. CSU-Chef Markus Söder bekräftigte seine Unterstützung für Merz. Im Umfeld des Kanzlers wurde die Erklärung begrüßt: Die Ministerpräsidenten hätten damit "Verantwortung für Deutschland gezeigt", hieß es. Es gehe um Stabilität und Glaubwürdigkeit bei ‌der Erneuerung des Landes.

Seit dem schlechten Abschneiden der CDU bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. September, bei der die AfD fast eine absolute Mehrheit erzielte, gibt es aus der CDU Kritik, dass man mit Merz angesichts schwacher Zustimmungswerte keine Wahlen mehr gewinnen könne. Es war mit einer Eskalation gerechnet worden, falls die CDU in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag ⁠unter die Fünf-Prozent-Hürde rutschen sollte.

Merz ⁠hat das CDU-Präsidium deshalb am Sonntagnachmittag zu einer formellen Sitzung ins Konrad-Adenauer-Haus eingeladen. Dann soll gemeinsam besprochen werden, wie man auf die Wahlergebnisse in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern reagieren will. Es galt in der CDU-Führung schon vor der Erklärung der acht Ministerpräsidenten als sicher, dass es dann nur eine Unterstützung geben könne. Unterzeichnet haben den Unterstützungsbrief die CDU-Ministerpräsidenten aus Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Thüringen, Schleswig-Holstein, Hessen, Sachsen-Anhalt und Berlin. "Die CSU und ich haben von Anfang an deutlich gemacht, dass der Bundeskanzler unsere Solidarität hat", sagte CSU-Chef Söder dem "Münchner Merkur". Die schwarz-rote Koalition im Bund müsse schneller werden. "Natürlich müssen wir in Berlin einen Zacken zulegen, aber dabei sind wir alle gefordert."

Der Kanzler selbst hatte am Dienstag betont, dass er nach den Wahlen mit der SPD vereinbaren wolle, ‌die verabredeten Reformen etwa bei Rente, Steuern und Pflege umzusetzen und möglicherweise weitere aufzusetzen. Merz hatte zudem klargemacht, ‌dass er weiter regieren und nicht abtreten wolle. Einige interne Kritiker hatten auf einen freiwilligen Abgang des 70-Jährigen gehofft.

LÄNDERCHEFS ARGUMENTIEREN NUN MIT EUROPA UND STABILITÄT

In der CDU hatte sich im Hintergrund in den vergangenen Tagen zunehmend Unmut auch über die Merz-Kritiker aufgebaut, die parteipolitische Interessen vor die des Landes stellten. Nun argumentieren auch die Länderchefs damit, dass Europa Stabilität brauche. In Polen, Italien, Spanien und Griechenland fänden im nächsten Jahr ⁠Parlamentswahlen, in Frankreich Präsidentschaftswahlen statt, deren Ausgang ungewiss sei. "Umso mehr wird es auf ein stabiles und starkes Deutschland im geeinten Europa ankommen", heißt es in der Erklärung. Auch in Zukunft sei "eine ‌stabile und handlungsfähige Bundesregierung mit eigener Mehrheit im Bundestag" nötig. Merz hatte zuvor argumentiert, dass er ⁠und seine Regierung für vier Jahre gewählt seien.

Nach Angaben aus Parteikreisen sei den Kritikern in den vergangenen Tagen klar geworden, dass bei allem Unmut über Merz drei Voraussetzungen für einen Sturz gar nicht vorhanden seien: Angesichts einer schwarz-roten Mehrheit von nur zwölf Stimmen sei nicht klar, wie ein Nachfolger von Merz in einer geheimen Abstimmung überhaupt gewählt werden könne; es sei unklar, wer überhaupt Nachfolger werden sollte; und es sei nicht klar, was ein Personalwechsel eigentlich bringen könne.

SACHTHEMEN STATT PERSONALDISKUSSIONEN

Die parteiinternen Kämpfe ‌sind damit aber nicht beendet. Zum einen murrt der Wirtschaftsflügel weiter über den Koalitionspartner SPD. Einige CDU-Abgeordnete ⁠kündigten Widerstand gegen die Zuckersteuer an, andere gegen Entwicklungshilfeausgaben oder Korrekturen an ⁠der Rentenreform. Deshalb gilt als unklar, ob die Koalition im Herbst alle Gesetzespakete mit der Zwölf-Stimmen-Mehrheit durchbringen kann.

Zum anderen steht die CDU in Ostdeutschland weiter vor der schwierigen Abwägung, mit wem sie angesichts der AfD-Stärke kooperieren soll. Die CDU sei zur Zusammenarbeit "mit allen demokratischen Kräften bereit", betonen die Ministerpräsidenten nun. Hintergrund ist der Unvereinbarkeitsbeschluss für eine Zusammenarbeit mit der AfD und der Linken.

Es brauche einen Weg "zu neuem Vertrauen der Menschen in die Christdemokratie", betonen die Landeschefs weiter. Dieser führe über das Zuhören und politische Handeln, "nicht über Personaldiskussionen". Vertrauen werde wieder entstehen, wenn Politik die Probleme und Fragen löse, die die Menschen in ihrem Alltag beschäftigen. "Das ist die feste Überzeugung von uns, den Ministerpräsidenten aus der CDU, und das ist die gemeinsame Verantwortung aller Christdemokraten für unser Land." Der Name Friedrich Merz wird in der Erklärung nicht erwähnt.

Zuvor hatte CDU/CSU-Fraktionschef Frei betont, dass die Bundestagsfraktion hinter Merz stehe. "Ja, das ist so", sagte der CDU-Politiker den Sendern RTL und ntv auf die Frage nach dem Rückhalt für den Parteichef. "Wir sind uns völlig im Klaren darüber, dass wir gemeinsam diese Herausforderungen in ⁠der Koalition und gemeinsam mit der SPD lösen müssen. Das wird am Ende darüber entscheiden, ob wir erfolgreich sind oder nicht", sagte Frei. Am Dienstag will sich Merz der Diskussion in der Unionsfraktion stellen. Eine Reise zur UN-Vollversammlung in New York sagte er ab.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)