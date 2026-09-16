Chartzeit Eilmeldung

KI gegen Krebs: Warum ich jetzt bei diesem Datenschatz der Medizin einsteige

onvista · Uhr
Jemand arbeitet in einem Labor.
Quelle: Adobe.com/ultramansk
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Es gibt Aktien, die man monatelang auf der Watchlist beobachtet, ohne den Abzug zu drücken. Die Story ist spannend, die Zahlen werden besser, aber der Chart sagt einfach noch nicht „Jetzt". Bei einem US-Unternehmen an der Schnittstelle von Künstlicher Intelligenz und Krebsmedizin war das für mich lange genau so. Anfang des Jahres hatte ich die Aktie bereits in einem ersten Versuch im Depot, musste die Position dann aber wieder mit rund 18 Prozent Verlust schliessen. Das Unternehmen sitzt auf einer der größten Datenbanken der Onkologie, hat gerade erstmals schwarze Zahlen geschrieben und sich mit einem cleveren Zukauf eine Schlüsseltechnologie für eine völlig neue Therapieklasse gesichert. Wenige Wochen später lieferte ein medizinischer Durchbruch dafür die perfekte Bestätigung. In den letzten zwei Handelstagen hat nun auch der Chart das entscheidende Signal gegeben. Für Abonnenten unseres Chartzeit Depots heißt das: Ich baue heute eine neue Long-Position auf. Der folgende Artikel zeigt, um welche Aktie es geht, warum ich den Zeitpunkt für richtig halte und warum ich mittelfristig fast 50 Prozent Kurspotenzial sehe.

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