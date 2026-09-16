Den Haag/Pristina, ⁠16. Sep (Reuters) - Das Sondergericht in Den Haag hat den ehemaligen kosovarischen Präsidenten Hashim Thaci wegen Kriegsverbrechen zu 25 Jahren Haft verurteilt. Der 58-Jährige wurde am Mittwoch unter anderem ‌wegen Mordes, Folter und unrechtmäßiger Inhaftierung schuldig gesprochen. Die Taten wurden während des Konflikts um die Abspaltung des Kosovo ⁠von ⁠Serbien in den 1990er Jahren begangen, als Thaci Oberbefehlshaber der kosovo-albanischen Befreiungsarmee UCK war.

Das Gericht erklärte, Thaci habe sich aktiv an den Verbrechen beteiligt und diese unterstützt. Thaci, der alle Vorwürfe zurückgewiesen hatte, verfolgte die Urteilsverkündung ‌schweigend. Dem Urteil zufolge ist Thaci ‌für die Ermordung von 96 politischen Gegnern und mutmaßlichen Kollaborateuren der serbischen Sicherheitskräfte durch UCK-Kräfte verantwortlich. Zudem wurde er wegen ⁠der willkürlichen Inhaftierung von 385 Menschen, der Folter von 303 ‌Personen sowie der grausamen ⁠Behandlung von rund 50 weiteren Betroffenen verurteilt.

Das Urteil stieß im Kosovo auf heftige Proteste. In der Hauptstadt Pristina, wo Tausende die Entscheidung auf Großbildschirmen verfolgten, ‌gab es Buhrufe und Sprechchöre ⁠für Thaci. Auch vor dem ⁠Gerichtsgebäude in Den Haag versammelten sich Unterstützer mit UCK-Flaggen. Thaci gilt vielen Kosovo-Albanern als Held, während das Sondergericht im Land auf breite Ablehnung stößt. Die Folgen des Konflikts von 1998 bis 1999 und die Unabhängigkeitserklärung des Kosovo im Jahr 2008 sorgen weiterhin für Spannungen zwischen Kosovo-Albanern und Serben.

(Bericht von Stephanie van den ⁠Berg und Fatos Bytyci, Mitarbeit Marta FiorinBearbeitet von Anthony Deutsch und Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)