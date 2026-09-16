Leitindex dürfte vor Fed-Entscheid leicht höher starten

Vor dem US-Zinsentscheid am Abend dürfte der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen starten. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 25.445 Punkte. Der deutsche Leitindex würde sich damit weiter über der mittel- bis langfristig relevanten 100-Tage-Linie behaupten.

Tendenziell stützend sind die Vorgaben, denn an der Wall Street wurden am Dienstag im späten Handel die Verluste noch etwas reduziert. In Asien legten die Kurse an den meisten Handelsplätzen leicht zu.

Stützend wirken geringfügig rückläufige Ölpreise - wenn auch ohne wirkliche Fortschritte bei der Lösung der Konflikte im Nahen Osten. Am Markt wird wegen der hohen Inflation am Abend dann überwiegend mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank gerechnet.

Verluste an den US-Börsen

Am New Yorker Aktienmarkt ist es am Dienstag weiter bergab gegangen. Einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed überwog bei den Anlegern die Vorsicht. Auf der dritten Zinssitzung der Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh dürfte dieser erstmals die Leitzinsen anheben.

An den Finanzmärkten geht angesichts der hohen Inflation eine klare Mehrheit von einer Erhöhung der Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte aus. Die wieder kräftig anziehenden Ölpreise verstärkten den Druck auf die Kurse. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,63 Prozent tiefer mit 52.093 Punkten.

US-Aktienmärkte gestern im Überblick

Asiatische Börsen verzeichnen leichte Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch leicht zugelegt. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend hielten sich die Kursausschläge aber in engen Grenzen. Auf der dritten Zinssitzung der Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh dürfte dieser erstmals die Leitzinsen anheben. An den Finanzmärkten geht angesichts der hohen Inflation eine klare Mehrheit von einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte aus.

An der japanischen Börse legte der Nikkei 225 zuletzt um 0,2 Prozent zu. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann 0,7 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong 0,1 Prozent.

Asiatische Börsen im Überblick

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 63.684 +0,32 Prozent Hang Seng 24.702 +0,14 Prozent CSI 300 4.472 +0,49 Prozent Kospi 6.585 +0,87 Prozent

Devisenmärkte gestern im Überblick

Rentenmärkte im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 120,35 +0,08 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,54 +0,01 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,99 -0,03 Prozentpunkte

Ölmärkte gestern im Überblick

Sorte Kurs Veränderung Brent 108,06 Dollar -0,69 Dollar WTI 104,73 Dollar -1,10 Dollar

Umstufungen von Aktien

BERENBERG HEBT BMW AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 75 (69) EUR

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BIONTECH AUF 140 (132) USD - 'BUY'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR PORSCHE AG AUF 46 (43) EUR - 'HOLD'

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MERCEDES-BENZ AUF 52 (56) EUR - 'HOLD'

WDH/RBC SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AG AUF 40 (45) EUR - 'SECTOR PERFORM'

BERENBERG SENKT STELLANTIS AUF 'HOLD' (BUY)

ZIEL 5,10 (7,80) EUR- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 568 (612) EUR - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)

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