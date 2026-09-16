Dax Vorbörse 16.09.2026

Leitindex dürfte vor Fed-Entscheid leicht höher starten

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Vor dem US-Zinsentscheid am Abend dürfte der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch mit leichten Kursgewinnen starten. Der Broker IG taxierte den Dax gut zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 25.445 Punkte. Der deutsche Leitindex würde sich damit weiter über der mittel- bis langfristig relevanten 100-Tage-Linie behaupten.

Tendenziell stützend sind die Vorgaben, denn an der Wall Street wurden am Dienstag im späten Handel die Verluste noch etwas reduziert. In Asien legten die Kurse an den meisten Handelsplätzen leicht zu.

Mehrere Faktoren belasten
Bei Gold wird es erst schlimmer, bevor es besser wirdgestern · 13:31 Uhr · onvista
Goldmünzen und -barren sind zu sehen.

Stützend wirken geringfügig rückläufige Ölpreise - wenn auch ohne wirkliche Fortschritte bei der Lösung der Konflikte im Nahen Osten. Am Markt wird wegen der hohen Inflation am Abend dann überwiegend mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank gerechnet.

Verluste an den US-Börsen

Am New Yorker Aktienmarkt ist es am Dienstag weiter bergab gegangen. Einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed überwog bei den Anlegern die Vorsicht. Auf der dritten Zinssitzung der Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh dürfte dieser erstmals die Leitzinsen anheben.

An den Finanzmärkten geht angesichts der hohen Inflation eine klare Mehrheit von einer Erhöhung der Zinsspanne um 0,25 Prozentpunkte aus. Die wieder kräftig anziehenden Ölpreise verstärkten den Druck auf die Kurse. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,63 Prozent tiefer mit 52.093 Punkten.

US-Aktienmärkte gestern im Überblick

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones52.093-0,63 Prozent
S&P 5007.586-0,45 Prozent
Nasdaq 10028.938-0,65 Prozent

Asiatische Börsen verzeichnen leichte Gewinne

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch leicht zugelegt. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend hielten sich die Kursausschläge aber in engen Grenzen. Auf der dritten Zinssitzung der Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh dürfte dieser erstmals die Leitzinsen anheben. An den Finanzmärkten geht angesichts der hohen Inflation eine klare Mehrheit von einer Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte aus.

An der japanischen Börse legte der Nikkei 225 zuletzt um 0,2 Prozent zu. Der chinesische CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen gewann 0,7 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong 0,1 Prozent.

Asiatische Börsen im Überblick

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22563.684+0,32 Prozent
Hang Seng24.702+0,14 Prozent
CSI 3004.472+0,49 Prozent
Kospi6.585+0,87 Prozent

Devisenmärkte gestern im Überblick

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1546+0,02 Prozent
Dollar in Yen155,30+0,13 Prozent
Euro in Yen179,31+0,15 Prozent
Bitcoin in Dollar75.790+0,28 Prozent

Rentenmärkte im Überblick

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future120,35+0,08 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,54+0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,99-0,03 Prozentpunkte

Ölmärkte gestern im Überblick

SorteKursVeränderung
Brent108,06 Dollar-0,69 Dollar
WTI104,73 Dollar-1,10 Dollar

Umstufungen von Aktien

BERENBERG HEBT BMW AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 75 (69) EUR

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BIONTECH AUF 140 (132) USD - 'BUY'

BERENBERG HEBT ZIEL FÜR PORSCHE AG AUF 46 (43) EUR - 'HOLD'

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WDH/RBC SENKT ZIEL FÜR PORSCHE AG AUF 40 (45) EUR - 'SECTOR PERFORM'

BERENBERG SENKT STELLANTIS AUF 'HOLD' (BUY)

ZIEL 5,10 (7,80) EUR- CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 568 (612) EUR - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)

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