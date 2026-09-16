Friedrich Merz: "Sind erstklassiger Schuldner"
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Der Kanzler sieht das AAA-Rating für die Bundesrepublik nicht in Gefahr. Damit das so bleibt, mahnt er vor allem eine Maßnahme an.
Berlin, 15. Sep (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat betont, dass Deutschlands Schulden-Rating nicht in Gefahr ist. "Die Schuldentragfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland ist zurzeit nicht in Frage gestellt. Wir sehen das überall in den Bewertungen auch der Schuldner, die uns Geld leihen. Wir sind nach wie vor wirklich ein erstklassiger Schuldner auf der Welt", sagte Merz am Dienstagabend bei einer Veranstaltung der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin. "Wenn das in Frage steht, dann stehe ich mit beiden Füßen auf der Bremse."
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