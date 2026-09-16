Micron mit Tarifrisiko, SK Hynix mit Einigung, Intel prüft Ohio-Deal

Micron: Entscheidungstage in Taiwan

Die nächsten Gespräche mit der Gewerkschaft rücken näher. Im Fokus steht die Forderung nach einer dauerhaften Gewinnbeteiligung. Für Microns Anleger ist das brisant, weil ein großer Teil der Produktion in Taiwan sitzt und der DRAM- und HBM-Markt ohnehin angespannt ist.

SK Hynix: Einigung schafft Klarheit

SK Hynix hat den Tarifkonflikt beigelegt und damit ein wichtiges Risiko reduziert. Die neue Bonusstruktur erhöht den Baranteil, zugleich verbessert sich die Planungssicherheit in einem Markt, in dem HBM-Speicher für KI stark gefragt sind.

Intel: Neue Chance für Ohio

Intel könnte beim milliardenschweren Ohio-Projekt Unterstützung von SK Hynix bekommen. Im Raum stehen eine Standortnutzung oder eine weitergehende Partnerschaft. Für Intel wäre das strategisch wichtig, auch wenn Details und regulatorische Fragen noch offen sind.