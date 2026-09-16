Minister: Österreich kommt dank Spritpreisbremse "besser durch die Krise"

Reuters · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

Wien, 16. ⁠Sep (Reuters) - Österreichs Regierung sieht das Land dank seiner Spritpreisbremse im Vorteil gegenüber Nachbarstaaten. "Wir beweisen bei der Spritpreisbremse, dass Österreich besser durch diese Krise kommt als andere Länder", sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Mittwoch nach ‌einer Kabinettssitzung in Wien. "Bei uns sind die Spritpreise deutlich günstiger als in Deutschland, deutlich günstiger als in Italien und vielen anderen Ländern". ⁠Das österreichische ⁠Modell stelle sicher, dass die Mehreinnahmen des Staates aus der Mineralölsteuer an die Verbraucher zurückerstattet würden. Zudem gebe es eine Garantie, dass Preissenkungen an den internationalen Märkten an den Zapfsäulen weitergegeben werden müssten.

Die sogenannte Spritpreisbremse war im Frühjahr eingeführt worden, um die Verbraucher ‌vor den gestiegenen Ölpreisen infolge des Nahost-Konflikts ‌zu schützen. Ursprünglich umfasste sie neben einer Senkung der Mineralölsteuer auch einen Eingriff in die Gewinnmargen der Tankstellenbetreiber. Die Drei-Parteien-Koalition aus konservativer ÖVP, sozialdemokratischer ⁠SPÖ und liberalen Neos entscheidet monatlich über eine Verlängerung. Die rechte ‌Oppositionspartei FPÖ kritisiert die Maßnahme als ⁠unzureichend und fordert stärkere Steuersenkungen.

Ob die Regelung verlängert wird, ist noch offen. Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ) verwies auf die wegen der Iran-Krise wieder steigenden Ölpreise. Der Kampf gegen die Teuerung ‌sei noch nicht vorbei. "Ich halte es ⁠als Regierungskoordinatorin für sinnvoll, dass ⁠auch die Ölkonzerne einen Teil der Entlastung wieder finanzieren", sagte sie. Hattmannsdorfer kündigte eine Entscheidung erst für Ende des Monats an. Zuvor werde man die Marktentwicklung und die Lage beurteilen, um eine Regelung für den Folgemonat zu treffen. Dieses Vorgehen habe sich bewährt. Hattmannsdorfer war zuvor auf die hohen Treibstoffpreise von teils mehr als 2,20 Euro für einen Liter Diesel angesprochen worden.

(Bericht von ⁠Alexandra Schwarz-Goerlich; redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Iran-Krieg wird wieder Problem
Wie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?14. Sept. · onvista
Arbeiter auf einer Ölbohrplattform.
Treffen im Oman
Abkommen zur Straße von Hormus geplant13. Sept. · dpa-AFX
Ein Tanker auf See.
Steigende Energieträger-Preise
Trump behauptet: Moskau und Kiew wollen Angriffe auf Energie stoppen14. Sept. · dpa-AFX
Trump behauptet: Moskau und Kiew wollen Angriffe auf Energie stoppen
Vorbörse 15.09.2026
Dax leicht im Minus erwartet - KI-Debatte belastet weiterhingestern, 06:01 Uhr · onvista
Dax leicht im Minus erwartet - KI-Debatte belastet weiterhin
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Mehrere Faktoren belasten
Bei Gold wird es erst schlimmer, bevor es besser wirdgestern, 13:31 Uhr · onvista
Anlagestrategie
Wie du von Seitwärts-Märkten profitieren kannstgestern, 10:15 Uhr · onvista
Iran-Krieg wird wieder Problem
Wie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?14. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen