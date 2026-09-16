Minister: Österreich kommt dank Spritpreisbremse "besser durch die Krise"

Wien, 16. ⁠Sep (Reuters) - Österreichs Regierung sieht das Land dank seiner Spritpreisbremse im Vorteil gegenüber Nachbarstaaten. "Wir beweisen bei der Spritpreisbremse, dass Österreich besser durch diese Krise kommt als andere Länder", sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Mittwoch nach ‌einer Kabinettssitzung in Wien. "Bei uns sind die Spritpreise deutlich günstiger als in Deutschland, deutlich günstiger als in Italien und vielen anderen Ländern". ⁠Das österreichische ⁠Modell stelle sicher, dass die Mehreinnahmen des Staates aus der Mineralölsteuer an die Verbraucher zurückerstattet würden. Zudem gebe es eine Garantie, dass Preissenkungen an den internationalen Märkten an den Zapfsäulen weitergegeben werden müssten.

Die sogenannte Spritpreisbremse war im Frühjahr eingeführt worden, um die Verbraucher ‌vor den gestiegenen Ölpreisen infolge des Nahost-Konflikts ‌zu schützen. Ursprünglich umfasste sie neben einer Senkung der Mineralölsteuer auch einen Eingriff in die Gewinnmargen der Tankstellenbetreiber. Die Drei-Parteien-Koalition aus konservativer ÖVP, sozialdemokratischer ⁠SPÖ und liberalen Neos entscheidet monatlich über eine Verlängerung. Die rechte ‌Oppositionspartei FPÖ kritisiert die Maßnahme als ⁠unzureichend und fordert stärkere Steuersenkungen.

Ob die Regelung verlängert wird, ist noch offen. Staatssekretärin Michaela Schmidt (SPÖ) verwies auf die wegen der Iran-Krise wieder steigenden Ölpreise. Der Kampf gegen die Teuerung ‌sei noch nicht vorbei. "Ich halte es ⁠als Regierungskoordinatorin für sinnvoll, dass ⁠auch die Ölkonzerne einen Teil der Entlastung wieder finanzieren", sagte sie. Hattmannsdorfer kündigte eine Entscheidung erst für Ende des Monats an. Zuvor werde man die Marktentwicklung und die Lage beurteilen, um eine Regelung für den Folgemonat zu treffen. Dieses Vorgehen habe sich bewährt. Hattmannsdorfer war zuvor auf die hohen Treibstoffpreise von teils mehr als 2,20 Euro für einen Liter Diesel angesprochen worden.

(Bericht von ⁠Alexandra Schwarz-Goerlich; redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)