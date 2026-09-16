Niederlage für Trump: US-Senat legt Krypto-Gesetz auf Eis

New ⁠York, 15. Sep (Reuters) - US-Präsident Donald Trump und seine Republikaner haben im Kongress ‌eine empfindliche Niederlage erlitten. Der US-Senat blockierte am Dienstag ⁠ein ⁠umfassendes Gesetz zur Regulierung von Kryptowährungen. Das als "Clarity Act" bekannte Vorhaben liegt damit faktisch auf Eis. ‌Für die Republikaner, ‌die das Gesetz seit Monaten vorangetrieben hatten, ist ⁠dies ein schwerer Rückschlag. Das ‌Gesetz sollte ⁠einen rechtlichen Rahmen für digitale Vermögenswerte schaffen. Krypto-Unternehmen hatten sich davon mehr ‌Rechtssicherheit ⁠versprochen. Die finanzstarke ⁠Branche hatte Hunderte Millionen Dollar in Kampagnen investiert, um das Vorhaben voranzubringen.

(Bericht von Hannah Lang und Gertrude Chavez-Dreyfuss. Geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)