Washington, ⁠16. Sep (Reuters) - Der US-amerikanische Nobelpreisträger Michael Kremer wird Chefökonom der Weltbank. Diese nominierte den an der University of ‌Chicago tätigen Wirtschaftsprofessor am Mittwoch für den Posten. Kremer tritt die Nachfolge ⁠von ⁠Indermit Gill an, der vergangenen Monat in den Ruhestand ging. Kremer (61) erhielt 2019 gemeinsam mit Esther Duflo und Abhijit Banerjee den Nobelpreis ‌für Wirtschaftswissenschaften für den ‌experimentellen Ansatz zur Bekämpfung der weltweiten Armut. Kremer ist dafür bekannt, durch ⁠fundierte Forschung innovative Lösungen für Probleme der ‌Gegenwart zu entwickeln. ⁠Daraus entstanden Programme, die Kleinbauern unterstützten und Millionen von Menschen Zugang zu Impfstoffen sowie schulischen Gesundheitsprogrammen ‌verschafften. Kremer ⁠tritt seinen neuen Posten ⁠am 1. Oktober an – rechtzeitig vor der Jahrestagung der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds in Bangkok.

(Bericht von Andrea Shalal, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Ralf Banser Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)