Ölpreisrückgang stützt Dax - Fed-Zinsentscheid im Fokus

Frankfurt, 16. ⁠Sep (Reuters) - Ermutigt durch sinkende Energiepreise haben sich die Dax-Anleger zur Wochenmitte wieder etwas risikofreudiger gezeigt. Der Dax kletterte am Morgen um 0,4 Prozent auf 25.500 Punkte. Vor der Zinsentscheidung der ‌US-Notenbank am Abend (20.00 Uhr MESZ) dürften sich die Anleger jedoch nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Die ⁠Federal Reserve ⁠steuert aus Sicht der Finanzmärkte auf die erste Zinserhöhung seit über drei Jahren zu. Erwartet wird, dass der Leitzins um einen Viertelpunkt auf die Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben wird. "Die hohe Inflationsrate und die zugleich ‌robuste US-Wirtschaft machen einen Zinsschritt wahrscheinlich. Sicher ‌ist er aber nicht", sagt Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Entscheidend für die Anleger wird Strategen zufolge sein, wie ⁠Fed-Chef Kevin Warsh die Inflationsrisiken bewertet und ob weitere Zinsanhebungen ‌in Aussicht gestellt werden. "Dieser Ausblick ⁠birgt das höchste Überraschungspotenzial und wird die finale Richtung für die europäischen Aktienmärkte für den Rest der Woche schonungslos diktieren", sagte ActivTrades-Analyst Frank Sohlleder. Die Inflationssorgen ‌der Investoren traten am Mittwoch ⁠angesichts einer Entspannung am Ölmarkt ⁠etwas in den Hintergrund. Nach einer zweitägigen Rally gaben die Ölpreise wieder etwas nach. Die Renditen der richtungsweisenden Staatsanleihen der Euro-Zone sanken leicht.

Bei den Einzelwerten lagen Siemens Energy und Infineon mit Aufschlägen von jeweils rund 1,7 Prozent an der Dax-Spitze. Schlusslicht im Leitindex waren die Papiere von Zalando, die 1,8 Prozent abgaben.

(Bericht von Anika ⁠Ross, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)