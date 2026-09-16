OMV meldet wirtschaftlich rentablen Ölfund in Libyen

Reuters · Uhr
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Wien, ⁠16. Sep (Reuters) - Der österreichische Energiekonzern OMV hat gemeinsam mit der staatlichen libyschen National Oil Corporation (NOC) einen Ölfund in ‌Libyen für wirtschaftlich rentabel erklärt. Der Fund mit dem Namen "Essar" im Sirte-Becken ⁠enthalte ⁠förderbare Vorkommen von bis zu 45 Millionen Barrel Öl, teilte OMV am Mittwoch mit. Das Becken gilt als eine der wichtigsten Ölregionen ‌des Landes. Der Konzern ‌hält einen Anteil von zwölf Prozent an dem entsprechenden Konzessionsgebiet.

Das Feld soll ⁠nach der Inbetriebnahme eine Förderkapazität von rund ‌6000 Barrel Öl ⁠pro Tag erreichen. Für OMV ist Libyen eines der strategischen Schwerpunktländer im Fördergeschäft. Der Konzern ist ‌seit rund ⁠50 Jahren in dem ⁠nordafrikanischen Land aktiv und hatte Ende 2024 seine Explorationsaktivitäten dort nach einer Unterbrechung von mehr als zehn Jahren wieder aufgenommen.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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