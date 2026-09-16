Original-Research: Verve Group Media SE (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Verve Group Media SE - von GBC AG

16.09.2026 / 10:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Verve Group Media SE

     Unternehmen:              Verve Group Media SE
     ISIN:                     SE0018538068

     Anlass der Studie:        Researchstudie (Note)
     Empfehlung:               Kaufen
     Kursziel:                 6,80 EUR
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                  Marcel Goldmann, Cosmin Filker

Stabile operative Entwicklung im 1. HJ 2026, deutliche Umsatzbeschleunigung
im zweiten Halbjahr erwartet

GESCHÄFTSENTWICKLUNG 1. HJ 2026

Ende August 2026 hat die Verve Group Media SE ihre Q2- und Halbjahreszahlen
2026 veröffentlicht. Hiernach konnte der Ad-Tech-Konzern in den ersten sechs
Monaten des laufenden Geschäftsjahres trotz eines weiterhin anspruchsvollen
makroökonomischen Umfelds und währungsspezifischen Gegenwinds
(USD-Abwertung) ein moderates Wachstum erzielen. So konnten die
Konzernumsatzerlöse auf vergleichbarer Umsatzbasis dank erzielter
organischer Wachstumseffekte, v.a. durch den Ausbau des
Softwarekundenstamms, im ersten Halbjahr um 2,9% auf 293,9 Mio. EUR (1. HJ
2025: 285,7 Mio. EUR) zulegen. Die ausgewiesenen Umsatzerlöse wurden sogar
deutlich um 34,5% auf 289,5 Mio. EUR (1. HJ 2025: 215,2 Mio. EUR) gesteigert.

In Bezug auf das operative Ergebnis musste Verve bedingt durch signifikante
Investitionen in die Aufstockung des Vertriebsteams, in Produktinnovationen
(Aufbau Retail-Media-Business) und interne strukturelle
Optimierungsmaßnahmen einen EBITDA-Rückgang auf 44,9 Mio. EUR (1. HJ 2025:
54,5 Mio. EUR) hinnehmen. Neben Einmaleffekten haben auch aufgetretene
Sondereffekte die Ergebnisentwicklung deutlich negativ beeinflusst.

Korrigiert um einmalige Kosten- und Sondereffekte (z.B. Abfindungs- und
Beratungskosten) wurde ein im Vergleich zum Vorjahr nahezu stabiles
bereinigtes EBITDA (Adj. EBITDA) in Höhe von 58,4 Mio. EUR (1. HJ 2025: 59,6
Mio. EUR) erzielt. Hieraus ergab sich eine bereinigte EBITDA-Marge von 19,9%,
welche damit leicht unterhalb des Vorjahresniveaus (1. HJ 2025: 20,9%) lag.

Die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres können entsprechend als eine
Investitions- und Übergangsphase angesehen werden. Diese Geschäftsperiode
steht damit auch im Einklang mit den Unternehmensaussagen zu Beginn des
Jahres, wonach das erste Halbjahr eine vorgezogene Investitionsphase mit
zunächst niedrigeren erwarteten EBITDA-Margen darstellt, in der die Kosten
für den Ausbau des Vertriebs, Retail Media und die Plattformentwicklung in
den Kennzahlen sofort sichtbar werden, bevor der erwartete vollständige
Umsatzbeitrag hieraus zeitverzögert eintreten soll.

Auf Nettoebene betrug das bereinigte Jahresergebnis (Adj. Net Result) zum
Ende des ersten Halbjahres 13,1 Mio. EUR und bewegte sich damit ebenfalls
nahezu auf Vorjahresniveau (1. HJ 2025: 13,3 Mio. EUR).

Geschäftsentwicklung im Q2 2026

Wie bereits in der vorherigen Halbjahresanalyse dargestellt, war das zweite
Quartal der Ad-Tech-Gesellschaft v.a. gekennzeichnet durch ein schwieriges
gesamtwirtschaftliches Umfeld (schwächerer Konsum, hohe Ölpreise, Zölle
etc.), das zu schwächeren Werbeausgaben in einigen für Verve wichtigen
Branchen (z.B. Einzelhandel, Tourismus oder Automobil) führte. Diese
branchenspezifischen Rückgänge konnten durch höhere Werbeausgaben in anderen
Sektoren, wie z.B. der Gaming- und Entertainment-Industrie, nur bedingt
kompensiert werden.

Infolgedessen setzte Verve seinen Wachstumskurs im zweiten Quartal 2026
weiter fort, jedoch mit einer deutlich schwächeren Wachstumsdynamik als vom
Management ursprünglich erwartet. So stiegen auf vergleichbarer Basis die
Konzernumsatzerlöse im Q2 im Vergleich zum Vorjahresquartal signifikant um
6,5% auf 152,31 Mio. EUR (Q2 2025: 143,10 Mio. EUR). Vom erzielten Wachstum
entfielen 3,5% auf organische und 4,6% auf anorganische Wachstumseffekte,
wobei negative Währungseffekte das Wachstumstempo um 1,7% belasteten.

Die solide Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal wurde hierbei v.a.
vorangetrieben durch den Ausbau der Softwarekundenbasis infolge der weiteren
Erhöhung des Vertriebsteams. Entsprechend konnte die Gesamtzahl der
Softwarekunden und der großen Softwarekunden (Umsatzvolumen über 100.000
USD) deutlich auf 4.176 (Q2 2025: 3.079) bzw. 1.159 (Q2 2025: 954) zulegen.
Die Kundenbindungsrate (bezogen auf große Softwarekunden) und die sog.
"Net-$-Expansion-Rate" verbesserten sich ebenfalls leicht auf 99,0% (Q2
2025: 98,0%) bzw. 95,0% (Q2 2025: 92,0%). Entgegengesetzt hierzu nahm die
Anzahl der sog. "Ad Impressions" zum Ende des zweiten Quartals signifikant
auf 234,0 Mrd. (Q2 2025: 259 Mrd.) ab. Hauptursächlich hierfür war die
bewusste Reduzierung der Geschäftsaktivitäten im Bereich des Nicht-Premium-
und Low-Quality-Werbeinventars.

In Bezug auf die Margenentwicklung konnte Verve seine Bruttomarge (auf
vergleichbarer Umsatzbasis) zum Ende des zweiten Quartals im Vergleich zum
Vorjahresquartal dank der positiven Effekte aus der abgeschlossenen
Plattformvereinheitlichung deutlich auf 40,0% (Q2 2025: 33,1%) steigern.
Neben der verbesserten Plattformperformance aus der Plattformmigration hat
auch ein effizienteres Management der Cloud-Hosting-Auslastung und -Kosten
die Bruttomarge deutlich ansteigen lassen.

Hinsichtlich der operativen Ergebnisentwicklung war das EBITDA im Q2
signifikant von mehreren ergebnisbelastenden Einmal- und Sondereffekten
geprägt, was zu einem deutlichen Rückgang des operativen Ergebnisses um
22,7% auf 20,88 Mio. EUR (Q2 2025: 27,00 Mio. EUR) führte. Zu diesen Effekten
zählten unter anderem Kosten im Zusammenhang mit der Verlagerung der
Gesellschaft von Schweden nach Irland, die Umstellung auf eine
US-Dollar-Berichterstattung und ein mögliches US-Listing, die Verschlankung
des internationalen Standortnetzes sowie mehrere Kosten für die Optimierung
des Personalstamms. Allein die mit diesen Restrukturierungsmaßnahmen
verbundenen einmaligen Kosten beliefen sich laut Unternehmensangaben auf
insgesamt ca. 4,20 Mio. EUR und sollen zukünftig jährliche Einsparungen von
mindestens 8,00 Mio. EUR ermöglichen.

Dagegen konnte das um Einmal- und Sondereffekte (z.B. Restrukturierungs-
oder Beratungskosten) bereinigte Konzern-EBITDA im Vergleich zum
Vorjahresquartal leicht auf 30,10 Mio. EUR (Q2 2025: 29,50 Mio. EUR) gesteigert
werden. Gleichzeitig bewegte sich die bereinigte EBITDA-Marge mit 19,8%
nahezu auf Vorjahresquartalsniveau (Q2 2025: 20,6%).

PROGNOSEN UND MODELLANNAHMEN

Im Rahmen der kürzlich veröffentlichten Q2- bzw. Halbjahreszahlen hat der
Verve-Konzern ebenfalls seine Guidance für das aktuelle Geschäftsjahr
bestätigt. Hiernach rechnet die Ad-Tech-Gesellschaft für die laufende
Geschäftsperiode unverändert mit Umsatzerlösen in einer Spanne von 680 Mio.
EUR bis 730 Mio. EUR und einem bereinigten EBITDA (Adj. EBITDA) von 145 Mio. EUR
bis 175 Mio. EUR.

Vor dem Hintergrund der Halbjahresperformance, die unter unseren Erwartungen
lag, und den derzeit spürbar eingetrübten Rahmenbedingungen (durch bspw.
Iran-Konflikt etc.), haben wir unsere bisherigen Schätzungen nach unten
angepasst. Für das aktuelle Geschäftsjahr rechnen wir nun mit einem Umsatz-

und Adj. EBITDA von 684,17 Mio. EUR (zuvor: 750,37 Mio. EUR) bzw. 146,56 Mio. EUR

(zuvor: 179,46 Mio. EUR) und entsprechend mit dem Erreichen der unteren
Guidance-Spanne.

Aufgrund der erwarteten höheren Produktivität der erweiterten
Vertriebsorganisation und der üblicherweise stärkeren Saisonalität im
dritten und vierten Quartal gehen wir auch weiterhin von einem moderaten
bzw. signifikanten Umsatz- und Ergebniswachstum gegenüber dem
Vorjahresniveau aus. Das Verve-Management hat bereits angedeutet, dass sich
das Geschäftsvolumen auf ihrer Werbeplattform im aktuellen dritten Quartal
verbessert hat.

Für die nachfolgenden Geschäftsjahre 2027 und 2028 kalkulieren wir mit
Umsatzerlösen von 789,53 Mio. EUR (zuvor: 875,95 Mio. EUR) bzw. 905,59 Mio. EUR
(zuvor: 1.010,85 Mio. EUR). Parallel hierzu rechnen wir für diese
Geschäftsperioden mit einem bereinigten EBITDA (Adj. EBITDA) von 192,65 Mio.
EUR (zuvor: 219,65 Mio. EUR) bzw. 230,93 Mio. EUR (zuvor: 264,84 Mio. EUR).
Angesichts des weiteren sukzessiven Ausbaus der Vertriebsbasis, dem
vielversprechenden Retail-Media-Markteintritt und den innovativen
AI-basierten Werbelösungen sollte es Verve gelingen, mittelfristig wieder
deutlich an Wachstumstempo aufzunehmen und hierbei auch seine operative
Performance deutlich zu steigern bzw. zu verbessern.

Vor dem Hintergrund unserer reduzierten Umsatz- und Ergebnisschätzungen für
das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre haben wir unser bisheriges
Kursziel moderat auf 6,80 EUR je Aktie (bisher: 7,65 EUR) gesenkt. Dem
Kurszielrückgang steht jedoch der eingetretene sogenannte Roll-Over-Effekt
kurszielerhöhend entgegen. Der neue Kurszielhorizont ist der 31.12.2027
(bisher: 31.12.2026), was modelltechnisch mit einer leichten
Kurszielsteigerung verbunden ist. In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus
vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=d15dee19c3b911facbddc3fd729d9867

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a, 7, 11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

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Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 16.09.2026(8:20 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 16.09.2026(10:30 Uhr)

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=0b20a79c-b19b-11f1-9d22-0a083a71a9ab&lang=de

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