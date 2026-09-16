Pistorius bei Hegseth - Vertiefte Zusammenarbeit von Rüstungsfirmen geplant

Washington, ⁠15. Sep (Reuters) - Die USA und Deutschland wollen die Zusammenarbeit zwischen den Rüstungsherstellern beider Länder vertiefen. Bei einem Besuch in Washington ‌unterzeichnete Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius am Dienstag eine entsprechende Absichtserklärung gemeinsam mit US-Verteidigungsminister Pete Hegseth. ⁠Die ⁠Gespräche seien gut verlaufen, sagte Pistorius vor Journalisten. Beim geplanten Kauf von Tomahawk-Marschflugkörpern durch Deutschland müssten aber noch Einzelheiten geklärt werden.

Pirtorius betonte, Deutschland und die ‌USA seien sich hinsichtlich ‌der Sicherheitsbelange in Europa einig. US-Vertreter hätten zudem Anerkennung für Deutschlands verstärkte Bemühungen um ⁠eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben und des Truppenbestands ‌gezeigt.

Der Bundesverteidigungsminister sagte ⁠zudem, ein Waffenkauf werde Deutschland nicht zu sehr von den USA abhängig machen. Vielmehr werde er dazu beitragen, ‌ein besseres ⁠Gleichgewicht zwischen den beiden Verbündeten ⁠herzustellen. Es gehe darum, in den Bereichen, in denen man einander brauche, enger zusammenzurücken und deutlich zu machen, dass man voneinander profitieren könne, wenn es um die Steigerung der Kapazitäten der Verteidigungsindustrie gehe.

(Bericht von Andrea Shalal, ⁠geschrieben von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)