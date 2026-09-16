Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Kritik an Bundeskanzler Merz

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Kritik an Bundeskanzler Merz:

"Friedrich Merz ist angezählt. In der Union haben viele die Hoffnung aufgegeben, dass sich das Blatt mit dem 70-Jährigen an der Spitze der CDU und der Regierung noch wenden lässt. Nach den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin am Sonntag könnte für den Kanzler die Stunde der Wahrheit schlagen: Stehen die Länderchefs seiner Partei noch hinter ihm? Von allen Eskalationsszenarien, die kursieren - wie Misstrauensvotum, Minderheitsregierung oder Neuwahl - wäre das

wahrscheinlichste, dass Merz hinter den Kulissen zum Aufgeben gezwungen werden könnte und dann seinen Rücktritt erklären würde. (...) Es müsste aber ein Ersatz her, den Union und SPD im Bundestag mittragen. Wer könnte das sein? Hendrik Wüst, CDU-Ministerpräsident von NRW, bringt sich seit Langem in Stellung. (...) Kann er Empathie zeigen? Genau das gilt angesichts des entsprechenden Mankos bei Merz als Schlüsselqualifikation für den Kanzlerjob."/DP/jha

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Treffen im Oman
Abkommen zur Straße von Hormus geplant13. Sept. · dpa-AFX
Ein Tanker auf See.
Debatte um Technologie-Entwicklung
China weist Warnungen von US-Techkonzernen vor KI zurück14. Sept. · dpa-AFX
China weist Warnungen von US-Techkonzernen vor KI zurück
Debatte um Sicherheit
Sicherheitsforum – Experten fordern KI-Dialog von USA und Chinagestern, 09:20 Uhr · dpa-AFX
Sicherheitsforum – Experten fordern KI-Dialog von USA und China
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Mehrere Faktoren belasten
Bei Gold wird es erst schlimmer, bevor es besser wirdgestern, 13:31 Uhr · onvista
Anlagestrategie
Wie du von Seitwärts-Märkten profitieren kannstgestern, 10:15 Uhr · onvista
Iran-Krieg wird wieder Problem
Wie tief fallen Aktien, wenn Öl weiter steigt?14. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen