Pressestimme: 'Handelsblatt' zu einem neuerlichen Tankrabatt

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DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu einem neuerlichen Tankrabatt:

"Die Autofahrer mögen sich nur noch in Sarkasmus flüchten, wenn sie tanken müssen. Doch nicht nur der bayerische Ministerpräsident zieht daraus schon wieder die falschen Schlüsse: Auch Finanzminister Lars Klingbeil und andere Sozialdemokraten irren, wenn sie nun vehement einen Spritpreisdeckel fordern, um die Bürger zu entlasten. Auch der Kanzler zog nach und versprach Entlastungen. Doch wie das Ganze organisiert werden soll, ließ Friedrich Merz offen. Er dürfte wissen, warum. Gefragt ist jetzt keine Gießkannenpolitik, von der jeder Autofahrer unabhängig von seinem Bedarf profitiert. (...) Söder sollte deshalb auf Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hören, die gezielte Hilfen für einkommensschwache Haushalte vorschlägt. Auf diese Weise ließe sich gezielt helfen, ohne aber Milliarden der Steuerzahler wirkungslos zu verschwenden. Die technischen Voraussetzungen stehen zur Verfügung, um das Geld direkt an die Bedürftigen auszuzahlen."/DP/jha

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