Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Spritpreisen

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MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Spritpreisen:

"In der Geschichte sind schon genügend Regierungen über hohe Brotpreise gestürzt. In der Neuzeit ist es der Spritpreis, der die Wählerwut zum Kochen bringt. Deswegen lädt die begnadete SPD-Wahlkämpferin Manuela Schwesig jetzt in Mecklenburg-Vorpommern auch noch die Spritkrise beim wankenden Kanzler ab, obwohl doch ihr eigener Parteifreund Lars Klingbeil es als Bundesfinanzminister in der Hand hätte, die Spritsteuern zu senken. Noch brutaler kämpft nur Sahra Wagenknecht: Sie ruft die Wähler in Mecklenburg-Vorpommern direkt zur Merz-Abwahl auf. Kicken sie und Schwesig die CDU aus dem Schweriner Landtag, wäre der Kanzler erledigt. Und Schwesig wohl bald SPD-Kanzlerkandidatin."/DP/jha

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