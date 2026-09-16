Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Spritpreisen/Merz
dpa-AFX · Uhr
STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Spritpreisen/Merz:
"An Tankstellen tönt Volkes Stimme gerade besonders schrill. Die Preise explodieren. Autofahrer fühlen sich "abgezockt", fordern Eingriffe des Staates. Die Spritpreisinflation ist Öl ins Feuer des mancherorts ohnehin schon lodernden Volkszorns. Tanken wird zum Politikum. Deshalb rufen Politiker, die bei den anstehenden Wahlen um ihre Macht bangen, besonders laut nach einem "Preisdeckel", unabhängig von ihrem jeweiligen Parteibuch. Und der angeschlagene Friedrich Merz, unbeliebtester Kanzler aller Zeiten, kapituliert entgegen aller ökonomischen Ratschläge. Doch staatliche Hilfe hat ihren Preis."/DP/jha
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