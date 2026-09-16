Pressestimme: 'Volksstimme' zu deutscher Aufrüstung

dpa-AFX · Uhr
Thema: Rüstung
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MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu deutscher Aufrüstung:

"Deutschlands Verteidigungspolitik steht am Scheideweg. Grund ist die Deindustrialisierung. Besonders gebeutelt ist die Automobilbranche. Sie liefert aber zugleich einen Ansatz, um aus der Krise zu kommen: die Umstellung auf Rüstungsproduktion. Ähnliches gilt für die Werften in Mecklenburg-Vorpommern. Wenn nun noch die USA ihre leeren Waffenarsenale von Herstellern in Deutschland füllen lassen würden, wäre das der nächste große Wurf. Vielen wird aber schwindlig bei so viel Rüstungsschwung. Die unzähligen Kriegsbilder aus der Ukraine, die hier die Verteidigungsbereitschaft erhöhen sollen, bewirken auch das Gegenteil. Mit dem Ergebnis, dass zwei deutsche Parteien - AfD und BSW - sich mit dem Frieden im Osten zu profilieren versuchen. Der Erfolg ist beträchtlich."/DP/jha

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