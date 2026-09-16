Regierungssprecher zu hohen Spritpreisen: Werden Autofahrer schnell entlasten

Berlin, 16. ⁠Sep (Reuters) - Die schwarz-rote Koalition will schnell über Hilfen zur Entlastung von Autofahrern entscheiden. "Die Bundesregierung wird handeln", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Mittwoch in Berlin. Die Rekordpreise an den Zapfsäulen belasteten die Wirtschaft und Pendler. Viele Menschen seien an der Belastungsgrenze angekommen. ‌Die internen Beratungen der Regierung würden sehr bald abgeschlossen. Verschiedene Optionen würden derzeit noch geprüft, auch deren Finanzierung. Es solle nach der Verkündung auch eine ⁠schnelle Umsetzung ⁠geben. Idealerweise würden die Maßnahmen zeitlich begrenzt, weil das Problem auch begrenzt sein dürfte.

Als mögliche Optionen der Regierung gelten eine Senkung der Energiesteuer wie beim Tankrabatt im Mai und Juni oder eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel. Solche Maßnahmen werden in der Union bevorzugt. Die SPD um Finanzminister Lars ‌Klingbeil setzt dagegen eher auf eine Übergewinnsteuer, um ‌ungewöhnlich hohe und krisenbedingte Profite bei den Mineralölkonzernen abzuschöpfen. Auch ein Preisdeckel wie etwa in Belgien oder Luxemburg wird in der SPD befürwortet. Kornelius sagte, die Erfahrungen europäischer ⁠Nachbarn dürften in die Entscheidung der Bundesregierung einfließen.

Der Preis für einen Liter Benzin ‌der Sorte E10 war am Dienstag im ⁠bundesweiten Schnitt auf 2,30 Euro gestiegen und erreichte damit den vierten Tag in Folge einen Rekordwert. Diesel kostete 2,422 Euro und war damit nur noch knapp drei Cent von seinem Höchststand vom April entfernt. Die ‌Preisentwicklung geht auf den von den ⁠USA angezettelten Nahost-Krieg zurück, der Öllieferungen vom ⁠Persischen Golf erschwert.

Als denkbare Option gelten auch Direktüberweisungen an Bürger, etwa für ärmere Bevölkerungsschichten. Ein Sprecher des Finanzministeriums sagte, ein Direktauszahlungsmechanismus sei technisch aufgebaut worden. Er mache Auszahlungen an einzelne Bürger möglich. Es bräuchte aber ein eigenes Gesetz, um den konkreten Anlass vorzugeben. Außerdem liege bisher nur von 19 Prozent der Bevölkerung eine IBAN-Kontonummer vor. Im Finanzministerium hieß es zuletzt, der Mechanismus könne auch noch keine Auszahlung nach bestimmten sozialen Kriterien wie dem Einkommen ⁠leisten.

(Bericht von Christian Krämer und Andreas Rinke, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)