ROUNDUP/Umfrage: AfD in MV nur noch zwei Punkte vor SPD

SCHWERIN (dpa-AFX) - Vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag holt die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig einer Umfrage im Auftrag der "Bild"-Zeitung zufolge weiter auf. Nach der repräsentativen Insa-Umfrage kommt die AfD auf 37 Prozent. Die SPD legt erneut zu und erreicht 35 Prozent. Die weiteren Parteien folgen demnach mit großem Abstand. Die Linke kommt auf 10 Prozent. Die CDU steckt weiter bei nur 7 Prozent fest - ähnlich wie in kürzlich veröffentlichten Umfragen anderer Meinungsforschungsinstitute. Es wäre das schlechteste Ergebnis bei einer Landtagswahl seit Gründung der Bundesrepublik.

Die Grünen kämen der Umfrage für die "Bild" zufolge mit 5 Prozent gerade über die erforderliche Hürde. Das BSW kommt auf 3 Prozent und würde demzufolge den Einzug in den Landtag verpassen. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen für den Wahlausgang.

Grüne: "Wer Schwesig will, muss Grün wählen"

Weil es für die Grünen knapp aussieht, setzt die Partei auch auf taktische Stimmen aus dem linken Lager. "Wer Schwesig will, muss Grün wählen", sagte die Spitzenkandidatin von Bündnis 90/Die Grünen, Claudia Müller, in der TV-Runde der vier kleineren Parteien mit Chancen auf Landtagseinzug im NDR am Dienstagabend. Eine stabile Landesregierung gebe es nur mit den Grünen. Nach der Umfrage reicht es für Rot-Rot-Grün - wenn denn die Grünen wieder ins Schweriner Schloss einziehen.

Die Bildungsministerin und Linke-Spitzenkandidatin Simone Oldenburg fürchtet anscheinend, dass aus ihrem Lager taktische Wähler ihr Kreuz bei den Grünen machen könnten, und hielt gegen: "Ich kann Frau Müller verstehen, dass sie gerne sagt, es geht nur mit Rot-Rot-Grün. Ich denke, es reicht für Rot-Rot." Das allerdings geben die Umfragen aktuell nicht her. Oldenburg sagte in der TV-Runde, die Grünen stünden derzeit nicht für Stabilität, und erinnerte an das Auseinanderbrechen der Ampel-Regierung im Bund und an die Streitigkeiten innerhalb der Grünen-Landtagsfraktion in Schwerin.

SPD 2021 mit Abstand stärkste Kraft

Bei der Landtagswahl 2021 waren die Sozialdemokraten mit 39,6 Prozent noch stärkste Kraft geworden. Die AfD kam damals auf 16,7 Prozent, die CDU auf 13,3, die Linke auf 9,9, die Grünen auf 6,3 und die FDP auf 5,8 Prozent der Stimmen. Schwesig regiert das Land seither zusammen mit den Linken.

Insa hatte im Zeitraum von 8. bis 15. September 1.000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern ab 16 Jahren online befragt. Es gibt die sogenannte Fehlertoleranz mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten an.

Nach Umfragen keine AfD-Alleinregierung drin

In einer Umfrage von Infratest dimap im Auftrag der ARD kam die SPD in MV jüngst auf 33 Prozent hinter der AfD mit 38 Prozent. Die Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF sah die SPD bei 34 Prozent und die AfD bei 37 Prozent. In beiden Umfragen lag die CDU ebenfalls bei 7 Prozent. Die Linkspartei kam bei Infratest dimap auf 9 und bei der Forschungsgruppe Wahlen auf 10 Prozent. Die Grünen lagen in beiden Umfragen bei 5 Prozent, das BSW bei 4 Prozent. Für eine AfD-Alleinregierung würde es nach allen Umfragen nicht reichen.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungen die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang./gyd/ili/DP/men