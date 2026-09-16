Sanitär und Klimatechnik boomt dank Energiewende - mehr Firmen, Azubis und Umsatz

Berlin, 16. ⁠Sep (Reuters) - Die Energiewende und der Klimawandel sorgen für einen starken Zuwachs an Auszubildenden im Handwerk für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK). Knapp 14.400 Menschen begannen 2025 eine Ausbildung in der Branche, was einem Anstieg von 30,5 ‌Prozent innerhalb von zehn Jahren entspricht, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Der Frauenanteil unter den neuen Auszubildenden ist mit 2,4 ⁠Prozent weiter ⁠sehr gering und liegt deutlich unter dem Durchschnitt aller Berufsgruppen des dualen Systems. Hier wurde 2025 mehr als jeder dritte Lehrvertrag (36 Prozent) von einer Frau abgeschlossen.

Wegen der steigenden Nachfrage nach Wärmepumpen oder Klimaanlagen ist die Gesamtzahl der Erwerbstätigen in der Branche ebenfalls gestiegen. ‌2025 waren rund 278.000 Menschen in SHK-Berufen ‌beschäftigt und damit 4,1 Prozent mehr als noch 2021. Zugleich steht die Branche vor einem Generationswechsel. Knapp jeder vierte Erwerbstätige war 2025 zwischen 55 ⁠und 64 Jahre alt und dürfte in den kommenden Jahren aus dem ‌Berufsleben ausscheiden.

Der hohe Bedarf an Fachkräften ⁠und die gute Auftragslage schlagen sich auch in den Preisen nieder. Verbraucher mussten im August dieses Jahres für Arbeiten an Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen 6,6 Prozent mehr bezahlen als im ‌Vorjahresmonat. Die Preise für Arbeiten ⁠an Heizungs- und Wassererwärmungsanlagen erhöhten sich ⁠um 5,1 Prozent. Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen in derselben Zeit nur um 2,9 Prozent.

Der Boom der Branche zeigt sich zudem in der wachsenden Zahl der Betriebe und deren Umsätzen. Die Zahl der größeren Unternehmen mit mindestens 20 Beschäftigten stieg seit 2016 um fast 39 Prozent auf knapp 4100. Deren Umsätze verdoppelten sich im selben Zeitraum sogar auf rund 5,9 Milliarden Euro.

(Bericht von ⁠Klaus Lauer; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)