SFS Group AG / Schlagwort(e): Konferenz

SFS gibt am Investor Day Einblicke in Geschäftsbereiche



16.09.2026 / 06:33 CET/CEST





Am Investor Day vom 17. September 2026 gewährt die Konzernleitung vertiefte Einblicke in die Tätigkeiten der drei Segmente Engineered Components, Fastening Systems und Distribution & Logistics. Die Veranstaltung bietet Investorinnen und Investoren fundierte Informationen zur Strategie, zu den Technologien und Anwendungen sowie zu den aktuellen Entwicklungen der SFS Group. Wie im Halbjahresbericht 2026 kommuniziert, bleiben die Erwartungen an den Geschäftsverlauf von SFS für das laufende Jahr bestehen.

Medien & Newsroom

Freundliche Grüsse Benjamin Sieber Valentina Dönz Corporate Communications SFS Group AG Rosenbergsaustrasse 8, CH-9435 Heerbrugg T +41 71 727 53 50 M +41 78 880 49 90 corporate.communications@sfs.comsfs.com

Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: SFS Group AG Rosenbergsaustrasse 8 9435 Heerbrugg Schweiz Telefon: +41 78 880 49 90 E-Mail: corporate.communications@sfs.com Internet: www.sfs.com ISIN: CH0239229302 Valorennummer: 23922930 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2399940

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2399940 16.09.2026 CET/CEST