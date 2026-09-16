SFS gibt am Investor Day Einblicke in Geschäftsbereiche
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SFS gibt am Investor Day Einblicke in Geschäftsbereiche
16.09.2026 / 06:33 CET/CEST
Am Investor Day vom 17. September 2026 gewährt die Konzernleitung vertiefte Einblicke in die Tätigkeiten der drei Segmente Engineered Components, Fastening Systems und Distribution & Logistics. Die Veranstaltung bietet Investorinnen und Investoren fundierte Informationen zur Strategie, zu den Technologien und Anwendungen sowie zu den aktuellen Entwicklungen der SFS Group. Wie im Halbjahresbericht 2026 kommuniziert, bleiben die Erwartungen an den Geschäftsverlauf von SFS für das laufende Jahr bestehen.
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