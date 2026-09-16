SNach Kreislaufproblemen: Karetsas zurück im BVB-Teamtraining

dpa-AFX · Uhr
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DORTMUND (dpa-AFX) - Konstantinos Karetsas ist zurück im Mannschaftstraining von Borussia Dortmund . Der 18 Jahre alte Grieche war vor gut einer Woche beim 3:2 in der Champions League gegen den FC Villarreal mit Kreislaufproblemen auf einer Trage vom Platz und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden.

Nach mehreren Untersuchungen, die nach Vereinsangaben keine klare Ursache für die Probleme ergeben hatten, hatte der Offensivmann in den vergangenen Tagen bereits individuelle Einheiten absolviert. Womöglich kann er nun schon im nächsten Bundesligaspiel des BVB am Samstag beim VfB Stuttgart (18.30 Uhr/Sky) sein Comeback geben./the/DP/men

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