TAGESVORSCHAU: Termine am 16. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 16. September

TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: Fest zum 40-jährigen Bestehen der Hexal AG mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner USA: Salesforce, Investor Day USA: On Semiconductor, Financial Analyst Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Handelsbilanz 8/26 08:00 GBR: Erzeugerpreise 8/26 08:00 GBR: Verbraucherpreise 8/26 10:00 ITA: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung) 11:00 EUR: Arbeitskosten Q2/26 (2. Schätzung) 11:00 EUR: Industrieproduktion 7/26 13:00 USA: MBA Hypothekenanträge 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 8/26 14:30 USA: Export- und Importpreise 8/26 16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 16:00 USA: Lagerbestände 7/26 20:00 USA: Notenbank-Entscheidung SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Verkündung in Berufungsverhandlung im Streit um Produktnamen der veganen Spirituose «Likör ohne Ei» 10:00 DEU: Bundesgerichtshof (BGH) prüft Streit um Corona-Masken-Lieferungen 13:30 FRA: Ex-Autoboss Ghosn in Korruptionsaffäre in Frankreich vor Gericht (bis 28.09.) 17:30 DEU: Veranstaltung Bundesverband deutscher Banken e.V. zu «Demografie, Sozialstaat und Finanzen - welche Reformen brauchen wir?» DEU: BaFin Konferenz zur Proportionalität in der Bankenaufsicht und -regulierung DEU: «Big Bang KI Festival 2026» mit Digitalminister Karsten Wildberger, Umweltminister Carsten Schneider und Grünen-Co-Chefin Franziska Brantner (bis 17.09.)

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