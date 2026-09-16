TAGESVORSCHAU: Termine am 17. September 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 17. September

TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Next, Halbjahreszahlen 10:00 AUT: Kontron, Kapitalmarkttag zur Strategie 2030 15:00 DEU: Eröffnung einer neuen Gigawatt Factory von SMA Solar mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) 16:00 DEU: DHL, Kapitalmarkttag in London 17:00 USA: Intuit, Investor Day DEU: Bechtle, Kapitalmarkttag DEU: Wacker Chemie, Kapitalmarkttag NLD: Argenx, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 11:00 EUR: Verbraucherpreise 8/26 (2. Schätzung) 13:00 GBR: Notenbank-Entscheidung 14:30 USA: Baubeginne und Baugenehmigungen 8/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe 16:00 USA: Hausverkäufe 8/26 SONSTIGE TERMINE 08:45 DEU: Bundesgerichtshof urteilt im Baumarkt-Streit um Markenschutz für die Farbe Orange 10:00 DEU: Bundesgerichtshof verhandelt Leitverfahren zu Erstattung von Verlusten aus unerlaubten Sportwetten 10:30 DEU: Hybrid-Pk Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) zur Lage im Gastgewerbe 12:00 DEU: Internationaler Cradle to Cradle Congress 2026 (bis 18.09.) 14:30 DEU: Eröffnung des Offshore-Windparks He Dreiht mit Umweltminister Carsten Schneider (SPD) DEU: Fortsetzung «Big Bang KI Festival 2026»

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