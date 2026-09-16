Tanken mit E10 teuer wie nie - Spritpreise vierten Tag in Folge auf Rekordhoch

Berlin, ⁠16. Sep (Reuters) - Tanken in Deutschland ist so teuer wie nie zuvor. Der Preis für einen Liter Benzin der Sorte E10 stieg am Dienstag ‌im bundesweiten Tagesdurchschnitt von 2,286 auf 2,30 Euro und erreichte damit den vierten Tag in ⁠Folge ⁠einen Rekordwert, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Diesel kostete 2,422 Euro und war damit nur noch knapp drei Cent von seinem Höchststand vom April entfernt. Die Politik debattiert ‌verstärkt über Möglichkeiten, die Menschen ‌zu entlasten. Vor allem vor den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin am Sonntag wollen die ⁠Koalitionsparteien CDU/CSU und SPD Handlungsbereitschaft signalisieren.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ‌hat Entlastungen in Aussicht ⁠gestellt und eine Senkung der Steuern und Abgaben angedeutet. Details dazu sind aber noch unklar. Die von der SPD angepeilte ‌Übergewinnsteuer, um hohe ⁠Gewinne bei den Mineralölkonzernen abzuschöpfen, ⁠lehnt die CDU ab. CDU/CSU-Fraktionschef Thorsten Frei hat eine Absenkung der Mehrwertsteuer als Entlastung für die hohen Spritpreise vorgeschlagen. Eine Mehrwertsteuersenkung - sieben statt 19 Prozent - würde laut Experten etwa vier Milliarden Euro kosten.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Kerstin Dörr. Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)