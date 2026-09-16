Trading-Chance Apple: Rallye ohne Ende!

Der Bullenmarkt in den westlichen Aktienmärkten ist weit fortgeschritten. Umso wichtiger wird es nun, auf Qualitätsaktien zu setzen. Denn wann eine Korrektur einsetzt und von welchem Niveau aus, wissen wir nicht. Man kann es sich kaum leisten, in Erwartung einer möglichen Korrekturbewegung jahrelang an der Seitenlinie zu warten und nicht investiert zu sein. Wer in die Top-Unternehmen investiert, muss sich jedoch gar nicht viele Gedanken über eventuelle Rücksetzer oder eine zeitlich begrenzte Baisse machen. Denn diese Unternehmen gehen fast immer gestärkt aus Krisen hervor. Für uns ein absolutes „must have“ in unserem Portfolio ist die Aktie von Apple. Denn das Unternehmen ist eines der besten der Welt. Wir wollen uns die wichtigsten Fakten zu Apple und dessen Marktpositionierung, sowie den Zukunftsperspektiven komprimiert ins Bewusstsein rufen, bevor wir auf den Chart zu sprechen kommen.

Good to know about: Apple

Das im Jahr 1976 gegründete kalifornische Unternehmen Apple zählt unangefochten zu den wertvollsten und einflussreichsten Technologiekonzernen der Welt. Seine Dominanz gründet sich auf einer unvergleichlichen Symbiose aus eleganter Hardware, proprietärer Software und einem eng verzahnten Ökosystem. Mittlerweile befinden sich weltweit weit mehr als zwei Milliarden aktiv genutzte Geräte im Umlauf, was bedeutet, dass in vielen westlichen Industrienationen rein rechnerisch nahezu jede zweite Person tagtäglich mindestens ein Produkt des Konzerns nutzt. Diese immens hohe Verbreitung erzeugt einen enormen Netzwerkeffekt, da der Wechsel zu einem anderen Anbieter aufgrund der nahtlosen Synchronisation von Daten, Diensten und Zubehör mit spürbaren Hürden verbunden ist.

Die wirtschaftliche Entwicklung des Branchenprimus zeichnet sich seit Jahren durch herausragende Profitabilität aus. Neben den robusten Absatzzahlen im traditionellen Smartphone- und Hardwaregeschäft hat sich vor allem die Servicessparte – bestehend aus Abonnements, Speicherdiensten und Finanzleistungen – zu einem verlässlichen Wachstumstreffer mit extrem hohen Margen entwickelt. Diese finanzielle Stärke spiegelt sich auch in der Rekordbewertung an den internationalen Börsen wider, wo der Konzern regelmäßig die Spitzenplätze der weltweit wertvollsten Unternehmen anführt und mit einer Marktkapitalisierung von mehreren Billionen US-Dollar bewertet wird. Das Vertrauen der Investoren speist sich dabei nicht zuletzt aus den gewaltigen Cash-Reserven und den kontinuierlichen Aktienrückkäufen.

Ein zentraler Pfeiler des anhaltenden Erfolgs ist das außergewöhnlich starke Branding. Die Marke steht wie kaum eine zweite für Minimalismus, Ästhetik, Benutzerfreundlichkeit und Status. Durch ein tief verankertes Lifestyle-Image gelingt es dem Konzern, eine extrem hohe Markentreue zu generieren und Premiumpreise am Markt durchzusetzen, ohne dass nennenswerte Absatzeinbußen zu befürchten sind.

Dennoch agiert der Gigant in einem hart umkämpften Umfeld. Die Konkurrenz schläft nicht: Auf dem Fernost-Markt drücken asiatische Rivalen mit hochtechnologisierten Geräten zu aggressiven Preisen in den Markt, während andere Tech-Schwergewichte im Bereich der künstlichen Intelligenz massiv Druck ausüben. Die Zukunftsvisionen des Unternehmens konzentrieren sich daher darauf, fortschrittliche Machine-Learning-Modelle direkt auf den Endgeräten zu verankern, ohne dabei den gewohnten Fokus auf den Datenschutz der Nutzer aufzugeben. Parallel dazu liegen große Chancen in der Weiterentwicklung von Spatial Computing, tragbaren Gesundheits-Technologien sowie der weiteren Durchdringung des Dienstleistungssektors. Die größten Perspektiven für die kommenden Jahre bestehen darin, bestehende Nutzerschaften noch tiefer in das eigene Ökosystem einzubinden und neue Technologien so intuitiv zu verpacken, dass sie im Alltag der Menschen unverzichtbar werden.

Der Trend wird abermals steiler

Nach einer scharfen Korrektur 2025, die an die Unterseite des langfristigen Trendkanals reichte, feierte der Kurs nicht nur ein rasantes Comeback, sondern es gelang auch, die obere Kanalbegrenzung zu durchbrechen – und das nachhaltig. Inzwischen hat der Apple-Kurs sich in einem steileren (roten) Trendkanal etabliert.

Dessen obere Kanalbegrenzung verläuft derzeit bei etwa 340 US-Dollar. Zur Unterseite unterstützt nicht nur der horizontale Support bei 260-288 Dollar, sondern auch die obere Begrenzungslinie des alten Kanals bei zirka 310 Dollar. Langfristig sehen wir bei der Aktie Kurse von 500 Dollar und mehr.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Eine absolute Top-Aktie, die wir nie komplett verkauft haben. Im Gegenteil: hier bauen wir immer wieder weitere Tranchen auf, um von der langfristigen Erfolgsstory profitieren zu können. Für ein eventuelles Engagement haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Apple

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bull Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 252,288 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 331 Dollar entspricht das einem Hebel von 4,16. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UG8YXK.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 260-288 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Apple

Basiswert Apple WKN UG8YXK ISIN DE000UG8YXK1 Basispreis 252,288 USD K.O.-Schwelle 252,288 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 4,16 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.