Ukraine: Fünf Tote bei Angriff auf Bus in Frontregion

16. Sep (Reuters) - ⁠Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Bus im Südosten der Ukraine sind Behördenangaben zufolge fünf Menschen getötet worden. Mindestens sieben weitere Personen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der Region Dnipropetrowsk, Olexandr Handscha, ‌am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Der Angriff ereignete sich demnach in der Gegend um die Stadt Nikopol nahe der ⁠Front. Die ⁠Stadt liegt wenige Kilometer vom russisch besetzten Gebiet auf der anderen Seite des Flusses Dnipro entfernt und wird regelmäßig beschossen.

Die russischen Streitkräfte hätten gezielt einen Kleinbus attackiert, in dem Zivilisten auf ihren alltäglichen Wegen unterwegs gewesen seien, erklärte der Vorsitzende des ‌Regionalrats von Dnipropetrowsk, Mykola Lukaschuk. Gouverneur Handscha ‌veröffentlichte zudem das Foto eines weißen Fahrzeugs mit zerstörten Fenstern, an dessen Seite Blutspuren zu sehen waren. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht ⁠vor. Sowohl Russland als auch die Ukraine bestreiten, gezielt Zivilisten ins ‌Visier zu nehmen.

Russland attackierte zudem ⁠in der Nacht die Energieinfrastruktur in der zentralukrainischen Region Poltawa, wie der dortige Gouverneur Witalij Diakiwnytsch auf Telegram mitteilte, ohne Einzelheiten zu nennen. Eine russische Drohne habe auch eine ‌Industrieanlage getroffen. Das Verteidigungsministerium in ⁠Moskau erklärte, das russische Militär ⁠habe ein Frachtschiff im ukrainischen Schwarzmeerhafen Tschornomorsk in der Region Odessa angegriffen. In Polen wurde der Betrieb auf den Flughäfen in Lublin und Rzeszow im Osten des Landes kurzzeitig eingestellt, weil die Luftwaffe wegen russischer Raketenangriffe auf die angrenzende Ukraine zum Schutz des nationalen Luftraums vorsorglich im Einsatz gewesen sei, wie Flugsicherung und Armee erklärten.

(Bericht von Anna Pruchnicka, geschrieben von Christian ⁠Götz, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)