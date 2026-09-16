Unionsfraktionschef Frei schlägt Senkung der Mehrwertsteuer auf Sprit vor

Berlin, 16. ⁠Sep (Reuters) - CDU/CSU-Fraktionschef Thorsten Frei hat eine Absenkung der Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel als Entlastung für die hohen Spritpreise vorgeschlagen. "Statt 19 nur sieben Prozent Mehrwertsteuer zu verlangen, ‌wäre ... eine naheliegende Maßnahme aus meiner Sicht", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch den TV-Sendern RTL und ntv. ⁠Eine andere ⁠Option sei die erneute Senkung der Energiesteuer. Man müsse nun sehr schnell entscheiden, "denn wir haben es ja mit einem akuten Problem zu tun, das sich weiter zugespitzt hat". Die Bundesregierung solle Sofortmaßnahmen zum 1. ‌Oktober beschließen. "Das haben wir in der ‌Vergangenheit in diesem kurzen Zeitrahmen auch geschafft."

Frei räumte ein, dass die Absenkung des Mehrwertsteuersatzes auf Benzin und Diesel teuer ⁠für den Staat wäre. "Trotzdem glaube ich, dass die stark ‌erhöhten Preise auch zu ⁠Mehreinnahmen im Bereich der Mehrwertsteuer führen. Deswegen wäre es aus meiner Sicht sinnvoll, diese Mehreinnahmen, die der Staat daraus generiert, auch wieder an die ‌Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zurückzugeben", ⁠erklärte der Unionsfraktionschef.

Zu der von ⁠der SPD geforderten Übergewinnsteuer für Ölkonzerne zeigte er sich wie zuvor auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) skeptisch. "Mir scheint es keine Option zu sein, die gut, sicher und schnell funktioniert." Der Versuch von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), diesen Weg im Frühjahr europäisch zu gehen, habe nicht funktioniert.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)