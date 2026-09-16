US-Gesandter: Belarus lässt 25 Gefangene gegen Lockerung von Sanktionen frei

Vilnius, 16. Sep (Reuters) - ⁠Belarus hat am Mittwoch 25 Gefangene freigelassen. Die USA lockerten im Gegenzug ihre Sanktionen gegen das autoritär geführte Land. Der US-Sondergesandte John Coale sagte der Nachrichtenagentur Reuters, er erwarte in etwa einem Monat die Freilassung von Hunderten weiteren Personen. Die Vereinbarung ist das Ergebnis von Verhandlungen, die Coale seit mehr als einem Jahr ‌mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko führt. Lukaschenko gilt als enger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

US-Präsident Donald Trump hatte Coale damit beauftragt, die Freilassung von Hunderten Inhaftierten zu erwirken, darunter Menschenrechtler, ⁠politische Aktivisten, Journalisten ⁠und Anwälte. "Diese Initiative war äußerst erfolgreich. Präsident Trump ist sehr zufrieden damit", sagte Coale in der litauischen Hauptstadt Vilnius, wohin die freigelassenen Personen gebracht wurden. Die diplomatischen Kontakte gelten als heikel, da Lukaschenko, der das Land seit 1994 regiert, im Westen wegen der Unterdrückung der Opposition und seiner Unterstützung für Russlands Krieg gegen die Ukraine isoliert ist.

Die Zahl von 25 Freigelassenen liegt deutlich unter den 250 Personen, ‌die Coale bei seinem letzten Besuch in Minsk im März ‌ausgehandelt hatte. Der US-Gesandte zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass bei seinem nächsten Besuch in rund einem Monat weitaus mehr Menschen freikommen könnten. Auf die Frage, ob er an seiner früheren Prognose festhalte, wonach alle Gefangenen noch in ⁠diesem Jahr freigelassen werden könnten, sagte Coale: "Nun, ich denke schon. Ich werde es versuchen."

"WENN DIESE KRIEGE NICHT WÄREN"

Viele ‌der am Mittwoch Entlassenen waren nach Angaben der ⁠in Belarus verbotenen Menschenrechtsorganisation Wjasna zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Der Journalist Andrej Aljaksandrau, der eine 14-jährige Haftstrafe verbüßte, befindet sich unter ihnen, ebenso wie drei Musiker, deren Lieder als extremistisch eingestuft worden waren. Belarus hält Wjasna zufolge weiterhin 886 politische Gefangene. Lukaschenko weist diese Einstufung ‌zurück und bestreitet Vorwürfe der im Exil lebenden Opposition, ⁠er nehme fortlaufend weitere Personen fest, um die ⁠Freigelassenen zu ersetzen.

Die USA hoben als Gegenleistung Sanktionen gegen den Lackhersteller Lakokraska und den staatlichen Forst- und Papierkonzern Bellesbumprom auf. Coale versprach Lukaschenko zudem am Dienstag, sich bei US-Banken für die Freigabe von eingefrorenen belarussischen Vermögenswerten im Wert von mehreren Dutzend Millionen Dollar einzusetzen.

Die im Exil lebende Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja erklärte auf der Plattform X: "Heute denken wir neben unserer Freude über die Freigelassenen an diejenigen, die hinter Gittern bleiben." Coale betonte, dass die Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine die diplomatischen Bemühungen erschwerten. "Sehen Sie, wenn diese Kriege nicht wären, würden wir bis nächsten Dienstag alle ⁠freibekommen", sagte der 79-jährige Diplomat.

(Bericht von Andrius Sytas und Mark Trevelyan; Mitarbeit Anton Kolodyazhnyy, Felix Light, Stine Jacobsen und Louise RasmussenBearbeitet von Alexander Ratz Redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)