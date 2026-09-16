Von der Leyen: EU will Handelsdefizit mit China mit allen Mitteln senken

Straßburg, 16. ⁠Sep (Reuters) - Die Europäische Union will ihr Handelsdefizit mit China mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verringern. Das Ungleichgewicht habe einen kritischen Punkt erreicht, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula ‌von der Leyen am Mittwoch in ihrer Rede zur Lage der Union vor dem Europäischen Parlament in ⁠Straßburg. Im ⁠vergangenen Jahr habe das Defizit im Warenhandel bei einer Milliarde Euro pro Tag gelegen. Europa leide infolge eines zweiten "China-Schocks" unter einer Deindustrialisierung.

"Eines muss klar sein: Wir werden alle verfügbaren Instrumente nutzen, um unsere ‌Beziehungen wieder ins Gleichgewicht zu bringen", ‌sagte von der Leyen. Worte seien gut, Taten aber besser. Es liege im Interesse beider Seiten, gemeinsam eine ⁠Lösung zu finden.

Die Staats- und Regierungschefs der EU hatten ‌die Kommission im Juni aufgefordert, ⁠im Dialog mit China Fortschritte zu erzielen und sicherzustellen, dass die Gemeinschaft über die notwendigen Instrumente zur Verteidigung ihrer Interessen verfügt. Der für ‌die Verhandlungen zuständige EU-Handelskommissar ⁠Maros Sefcovic hatte erklärt, er ⁠wolle bis Oktober konkrete Ergebnisse vorlegen.

Von der Leyen wies zudem auf die Abhängigkeit der EU von China bei vielen kritischen Rohstoffen wie Seltene Erden hin. Es sei dringend erforderlich, Reserven aufzubauen. Die EU werde eine neue europäische Agentur für kritische Rohstoffe gründen, um die Beschaffung und Lagerung für die ⁠27 Mitgliedstaaten zu koordinieren.

(Bericht von Philip BlenkinsopBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)