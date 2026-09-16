Die besten Investments für ein Anti-Inflations-Depot

Dieser Artikel erschien erstmals am 12. März. Wir haben ihn für dich nochmal grundlegend und umfassend aktualisiert und an die aktuelle Lage angepasst.

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