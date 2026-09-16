Berlin, ⁠16. Sep (Reuters) - Der bundeseigene Energiehändler Sefe will nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums die Befüllung der Gasspeicher vorantreiben. "Dass Sefe ihre Aktivitäten zur Befüllung der Speicher verstärken ‌will, begrüßen wir ausdrücklich", sagte eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch. Grundsätzlich sei die Wintervorsorge Aufgabe des ⁠Marktes. ⁠Die Energieversorger müssten ihrer Verantwortung nachkommen. Die Bundesregierung habe gleichzeitig Vorsorge getroffen und sei jederzeit handlungsfähig, um bei einer Verschlechterung der Lage reagieren zu können.

Sefe hatte zuvor die Befüllung der ‌Gasspeicher als eine rein auf ‌wirtschaftlichen Erwägungen basierende Geschäftsentscheidung bezeichnet. Das Unternehmen habe dazu keine Gesellschafterweisung des Wirtschaftsministeriums erhalten, teilte der ⁠Energiehändler mit. Profitabilität und Versorgungssicherheit schlössen sich nicht ‌aus, sondern seien auch ⁠mit Blick auf die anstehende Privatisierung gleichermaßen von wesentlicher Bedeutung.

Hintergrund sind die vergleichsweise geringen Füllstände der Gasspeicher in Deutschland. Der ‌Gasspeicher-Verband INES hatte ⁠vorige Woche vor Engpässen im ⁠Fall eines sehr kalten Winters gewarnt. Die Speicher seien Anfang September nur zu rund 53 Prozent gefüllt gewesen. Dies sei der niedrigste Stand zu diesem Zeitpunkt seit Beginn der Aufzeichnungen vor 15 Jahren.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Myria Mildenberger Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)