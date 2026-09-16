Zinsen rauf, Aktien auch? Heute entscheidet die Fed.

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Die Zinserhöhung ist eingepreist – der weitere Kurs der Fed nicht. Die Wall Street steuert nach sechs Verlusttagen innerhalb von sieben Sitzungen auf eine leichte Erholung zu. Die Nasdaq-Futures gewinnen rund 0,5 Prozent, die S&P-Futures etwa 0,2 Prozent. Für die heutige Fed-Entscheidung wird eine Anhebung um 0,25 Prozentpunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent erwartet. Entscheidend werden die neuen Zinsprognosen und die Aussagen von Kevin Warsh. JPMorgans Market-Intelligence-Team hält zwei Zinserhöhungen, im September und Dezember, für wahrscheinlicher als drei. Diese Einschätzung setzt allerdings voraus, dass eine Einigung im Nahen Osten die Ölpreise noch vor Jahresende deutlich sinken lässt. Eine Anhebung ohne konkrete Hinweise auf weitere Schritte könnte laut dem Team sogar einen Kursgewinn des S&P 500 von 0,25 bis 0,75 Prozent ermöglichen. Derweil bleibt der Kostendruck erheblich: Brent kostet knapp 108 US-Dollar, zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren bei rund fünf Prozent. Wie stark die Belastungen inzwischen auf Unternehmensgewinne durchschlagen, zeigt J.B. Hunt: Der Transportkonzern erwartet im dritten Quartal fünf bis zehn Prozent weniger Gewinn als im Vorquartal, unter anderem wegen höherer Transportkosten und verzögert greifender Treibstoffzuschläge. Im Technologiesektor sorgen Gespräche zwischen Intel und SK Hynix über eine mögliche Speicherchipproduktion in Ohio für Aufmerksamkeit. SK Hynix betont jedoch, dass bislang keine konkreten Pläne oder Vereinbarungen finalisiert wurden. Die Hoffnung für heute: höhere Leitzinsen, aber keine Aussicht auf einen langen Zinserhöhungszyklus.



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