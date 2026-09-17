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AEVIS VICTORIA SA: Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2026 – deutliche Profitabilitätsverbesserung bei Swiss Medical Network – Bereich Hospitality verzeichnet erfreuliche Kennzahlen



17.09.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Freiburg, 17. September 2026

AEVIS VICTORIA SA: Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2026 – deutliche Profitabilitätsverbesserung bei Swiss Medical Network – Bereich Hospitality verzeichnet erfreuliche Kennzahlen

AEVIS VICTORIA SA («AEVIS») blickt auf ein erfreuliches erstes Halbjahr 2026 zurück. Ihre wichtigsten Beteiligungen entwickelten sich gut. Zwei bedeutende Meilensteine prägten die Berichtsperiode der Beteiligungsgesellschaft: der Börsengang von Infracore und die deutliche Verbesserung der Profitabilität von Swiss Medical Network. Auch die Hotelikone MRH Switzerland entwickelte sich stabil und übertraf mit ihrem Ergebnis den leicht rückläufigen Schweizer Hotelmarkt.

NAV pro Aktie bei CHF 26.75

Der konsolidierte Bruttoumsatz auf Gruppenebene belief sich auf CHF 675.5 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 621.3 Mio.), was einem Anstieg von 8.7% entspricht. Der konsolidierte Nettoumsatz stieg um 0.2% auf CHF 547.0 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 546.0 Mio.). Der den Aktionären von AEVIS zurechenbare Reingewinn stieg um 30.2% auf CHF 5.4 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 4.2 Mio.). Der operative Cashflow belief sich auf CHF 39.0 Mio. (1. Halbjahr 2025: CHF 21.8 Mio.). Die Bilanz blieb stabil mit einem Eigenkapital von CHF 554.0 Mio. (31. Dezember 2025: CHF 553.5 Mio.), was einer Eigenkapitalquote von 28.2% entspricht, verglichen mit 29.1% zum Jahresende 2025. Der NAV pro Aktie erreichte CHF 26.75, was einem Anstieg von 6.8% gegenüber CHF 25.06 im ersten Halbjahr 2025 und von 2.3% gegenüber CHF 26.15 am 31. Dezember 2025 entspricht und die Qualität der Vermögensbasis der Gesellschaft sowie ihre disziplinierte Ausrichtung auf langfristige Wertschöpfung widerspiegelt.

Healthcare: Swiss Medical Network verbessert Profitabilität deutlich

Die Swiss Medical Network Holding SA (AEVIS-Beteiligung: 76.3%, direkt und indirekt) verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 eine starke Verbesserung der Profitabilität, wobei das Ergebnis deutlich schneller wuchs als der Umsatz. Der Gesamtumsatz des Bereichs Healthcare stieg um 12.4% auf CHF 563.5 Mio., verglichen mit CHF 501.4 Mio. im Vorjahreszeitraum. Wie bereits mitgeteilt, spiegelt dies hauptsächlich die im Jahr 2025 eingeführte geänderte Darstellung der Honorare unabhängiger Ärzte wider. Der Nettoumsatz, ein aussagekräftigerer Indikator für die zugrunde liegende Geschäftstätigkeit, stieg um 2.1% auf CHF 435.0 Mio. (organisches Wachstum: 1.4%). Das EBITDAR stieg um 18.8% auf CHF 94.0 Mio., was einer Marge von 21.6% entspricht (1. Halbjahr 2025: 18.6%), während das EBITDA um 32.6% auf CHF 46.0 Mio. zulegte und sich die Marge von 8.1% auf 10.6% verbesserte. Das EBIT hat sich auf CHF 15.1 Mio. mehr als verdoppelt. Auf organischer Basis stiegen das EBITDAR und das EBITDA um 17.5% bzw. 30.0%.

Hospitality: MRH Switzerland übertrifft den leicht rückläufigen Schweizer Markt

MRH Switzerland SA, die Hotellerie-Tochter von AEVIS (AEVIS-Beteiligung: 100%), konnte im ersten Halbjahr 2026 trotz eines leicht rückläufigen Schweizer Hotelmarktes wachsen. Der Umsatz stieg um 1.0% auf CHF 105.0 Mio., wobei sowohl der Bereich Übernachtungen als auch der Bereich Gastronomie zulegen konnten. Der durchschnittliche Zimmerpreis erhöhte sich um 2.8% auf CHF 651 (1. Halbjahr 2025: CHF 633), und der Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) um 3.2% auf CHF 354 (1. Halbjahr 2025: CHF 343). Die EBITDAR-Marge blieb mit 25.9% im Vergleich zum historisch hohen Niveau des ersten Halbjahres 2025 (26.1%) weitgehend stabil, was insbesondere auf eine verbesserte F&B-Marge von 16.6% (1. Halbjahr 2025: 15.1%) sowie eine effektive Steuerung der Verwaltungs-, Energie- und Betriebskosten zurückzuführen ist.

Immobilien: Börsengang von Infracore

Infracore SA, die strategische Beteiligung von AEVIS im Bereich Gesundheitsinfrastruktur (AEVIS-Beteiligung vor dem Börsengang: 29.8% direkt und indirekt), blickt auf ein ereignisreiches erstes Halbjahr zurück. Mit dem See-Spital Horgen hat das Immobilienunternehmen seine erste Sale-and-Lease-Back-Transaktion erfolgreich abgeschlossen. Darüber hinaus hat Infracore seinen Börsengang vollzogen und ist seit dem 9. Juli 2026 an der SIX Swiss Exchange notiert. Nach der Kapitalerhöhung im Rahmen des Börsengangs verringerte sich die (direkte und indirekte) Beteiligung von AEVIS an Infracore auf 22.6%. Infracore ist eine strategische Beteiligung im Healthcare-Beteiligungsportfolio von AEVIS. AEVIS beabsichtigt demnach, die Beteiligung an Infracore zu behalten. Antoine Hubert, Executive Chairman von AEVIS, verbleibt im Verwaltungsrat von Infracore. Es wird erwartet, dass Infracore für das Geschäftsjahr 2026 eine Ausschüttung in der Grössenordnung von CHF 2.95 bis CHF 3.05 pro Aktie vorschlagen wird, was AEVIS einen Mittelzufluss verschafft und die Bilanz sowie die Liquidität der Gruppe weiter stärkt.

Das konsolidierte Hotelimmobilienportfolio von Swiss Hotel Properties wies zum Ende des Berichtszeitraums einen Marktwert von CHF 902.8 Mio. auf.

Aktionärsstruktur: wachsendes Interesse an AEVIS

Nach dem Bilanzstichtag platzierten die Referenzaktionäre von AEVIS insgesamt 2’000’000 bestehende Aktien – rund 2.6% des Aktienkapitals – bei einem Schweizer Family Office und einem langfristig orientierten institutionellen Anleger. Die Platzierungen erfolgten ohne Ausgabe neuer Aktien und ohne Verwässerung für die bestehenden Aktionäre. Sie spiegeln das wachsende Interesse langfristiger Investoren an AEVIS und ihrem Portfolio an Beteiligungen im Bereich Dienstleistungen für Menschen wider.

Ausblick

Swiss Medical Network setzt die Strategie der integrierten Gesundheitsversorgung weiter um, und die starke Entwicklung im ersten Halbjahr bildet eine solide Grundlage für die weitere Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte 2026 und bis ins Jahr 2027. MRH Switzerland blickt zuversichtlich in die zweite Jahreshälfte, beobachtet jedoch weiterhin aufmerksam die internationale Nachfrage, geopolitische Schwankungen und die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Auf Gruppenebene wird AEVIS seine langfristige Wertschöpfungsstrategie weiterverfolgen und seine Ressourcen auf strategische Beteiligungen in den Bereichen Healthcare, Hospitality und die dazu gehörige Infrastruktur konzentrieren.

Reporting im Detail

Der Halbjahresbericht von AEVIS VICTORIA SA kann via Link heruntergeladen werden:

Halbjahresbericht 2026

Telefonkonferenz heute um 11 Uhr 30

AEVIS VICTORIA SA wird heute um 11 Uhr 30 Uhr MESZ im Rahmen einer Telefonkonferenz ihr Halbjahresergebnis 2026 vorstellen. Es sprechen Fabrice Zumbrunnen, CEO, und Michel Keusch, CFO/CIO. Die Konferenz findet in englischer Sprache statt.

Bitte melden Sie sich über den untenstehenden Link für die Telefonkonferenz an. Sie erhalten die Einwahlnummern dann automatisch per E-Mail: https://webcast.meetyoo.de/reg/nvZeSwmQ1DPk

Audio-Webcast

Die Telefonkonferenz kann auch als Webcast (Audiosignal und Präsentation via Webbrowser) verfolgt werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Telefonkonferenz werden gebeten, den Ton ihres Browsers stummzuschalten: https://www.webcast-eqs.com/aevis-2026-h1

Für weitere Informationen

AEVIS VICTORIA SA Medien- und IR-Beauftragte: c/o Dynamics Group, Zürich

Marion Schihin, msc@dynamicsgroup.ch, +41 79 705 88 15

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10

Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland, aus Infracore AG (22.6%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen mit Börsenkotierung (INFRAC.SW), aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better aging». AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.

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